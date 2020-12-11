Вакцина "Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор", поступила в гражданский оборот, передает ТАСС со ссылкой на выступление главы Роспотребнадзора Анны Поповой на совещании с производителями вакцин. "Вышла в гражданский оборот, и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", эта вакцина имеет название "Эпиваккорона". И 3 тыс. добровольцев на базе восьми медицинских центров в пяти субъектах Российской Федерации уже получают прививки", - рассказала она.

Попова сообщила, что все участники испытаний вакцины "Вектора" от коронавируса из группы старше 60 лет чувствуют себя хорошо.

Попова напомнила о правилах поведения после вакцинации, которые содержатся в специальных памятках для привитых. "В памятках представлены ответы на популярные вопросы по вакцинации, даны рекомендации минимизировать контакты на период выработки иммунитета: человек, которому сегодня сделали инъекцию, еще не считается защищенным, и нужно также бережно относиться к своему здоровью и защищать себя от инфекции на весь период выработки иммунитета. И представлена информация о том, что определить уровень иммунитета после вакцинации новой вакциной можно специально разработанной тест-системой", - добавила глава Роспотребнадзора.

"В "Векторе" продолжаются независимые пострегистрационные клинические исследования на лицах старше 60 лет. Уже провакцинированы добровольцы, все чувствуют себя хорошо. Это группа риска, нам очень важно, чтобы для этих людей так же вакцина была безопасной и эффективной, каковой она проявила себя на сегодняшний день", - сказала чиновница.

По словам главы ведомства, вакцина поступила в Москву, Петербург, Тулу, Новосибирск, Ростов-на Дону. Такой выбор регионов продиктован тем, что в Ростовской, Тульской, Новосибирской областях в настоящее время эпидемиологический процесс активнее всего протекает на территории вне центрального города - в населенных пунктах, где ограниченное число медицинских работников и учителей.

"Там, мы считаем, в первую очередь нужно прививать именно этих людей, от которых зависит обеспеченность услугами здравоохранения и образования", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что препарат можно доставить в самые отдаленные части России благодаря высокой температуре хранения. "Вакцина ["Эпиваккорона"] может быть доставлена в любой уголок Российской Федерации, даже в самое отдаленное село. Температура хранения у нее от +2 до +8 градусов Цельсия. Это позволяет нам использовать существующую холодовую цепь и обеспечить все логистические процессы", - сказала она.

Попова отметила, что в первую очередь необходимо прививать учителей, фельдшеров и врачей в труднодоступных населенных пунктах, так как именно от них зависит обеспеченность их жителей услугами здравоохранения и образования.