Следственный комитет Российской Федерации Жителя Кубани разыскивают за убийство 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата

Следственный комитет Российской Федерации

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Армавира Краснодарского края Акшина Гусейнова, который подозревается в убийстве 26-летней возлюбленной на почве ревности и ее малолетнего брата. Преступление совершено с особой жестокостью, сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ, не уточняя имени подозреваемого.

"Установлено, что подозреваемый проживал вместе с потерпевшей на съемной квартире в Армавире. 10 декабря между ними произошел конфликт на почве ревности", - говорится в сообщении.

В ходе ссоры мужчина убил девушку, нанеся ей удары по голове, после чего положил труп в ванну. "Затем он отправился на машине в станицу Новоалексеевскую, где с особой жестокостью убил 9-летнего брата погибшей", - сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным телеграм-канала LifeShot, подозреваемый Акшин Гусейнов пытал ребенка, чтобы узнать, с кем его сестра встречалась.

После убийства мальчика подозреваемый приехал в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил свой автомобиль и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов ведут его поиски.

"По поручению исполняющего обязанности руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова на места происшествий выехали следственные группы из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", - уточняется в сообщении СК РФ

После убийства девушки Гусейнов рассказал о произошедшем в видеообращении, которое выложил в соцсетях. Убийца снял себя на фоне трупа девушки, который лежал в ванне. Шокирующие кадры опубликовал телеграм-канал "Опер слил".

Мужчина назвал себя "адекватным" и пояснил, что 3 декабря сожительница Виктория Макарова призналась ему в измене. По словам девушки, она встречалась с другим человеком с августа.

"Она мотивировала это тем, что мы типа пока что не живем вместе и что она считает себя свободной девушкой. Но при этом мы с ней каждый день общались, виделись. Я давал ей постоянно деньги, покупал новые вещи. Я заботился о ней, старался сделать так, чтобы всё было хорошо", - подчеркнул Гусейнов.

По его словам, девушка разрушила его планы на создание идеальной семьи, в которой партнеры доверяют друг другу, а не "разводятся, ругаются, едят друг друга чайной ложкой из мозга". По словам Гусейнова, "это ужасно, так живут многие".

Мужчина признался, что намерен совершить еще одно, более жестокое убийство. "Я сейчас поеду к ее брату маленькому. Я переломаю ему сначала все пальцы на руках, а затем все пальцы на ногах... Я буду очень больно делать ему, затем я его задушу, в крови я пачкаться уже не хочу. Он сдохнет", - заявил разъяренный ревнивец.

Гусейнов добавил, что собирается доехать до Черного моря, зайти в воду и плыть, пока хватит сил.

По данным LifeShot, бизнесмен Акшин Гусейнов занимался организацией праздников, строительством, а также держал свой пейнтбольный клуб ARMA. Там проводились "военно-тактические игры, максимально приближенные к реальности".