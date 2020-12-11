В Госдуму внесен проект закона о введении уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов в РФ. Соответствующая инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

В качестве авторов законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов, в числе которых - руководитель комитета по безопасности и противодействию коррупции, представитель партии "Единая Россия" Василий Пискарев и глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов. Они предлагают ввести поправки в статью 330-1 УК РФ.

За нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента, и (или) учрежденного им российского юрлица-иноагента, либо неисполнение требований иным лицом, включенным в реестр иностранных СМИ-иноагентов и ранее подвергнутым за такое нарушение административному наказанию, авторы законопроекта предлагают ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

2 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов, согласно которому иноагентами могут быть признаны юридические и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. Это касается случаев, если такое лицо получает деньги и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных СМИ-иноагентов, а также российских юридических лиц, учрежденных такими СМИ.

Госдума 5 декабря приняла закон, предусматривающий административный штраф до 5 млн рублей за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента, в том числе физлиц, работающих как СМИ-иноагенты. Сам Путин на пресс-конференции 19 декабря пояснил, что законом о гражданах-иноагентах Россия пытается ограничить иностранное вмешательство в свою политическую жизнь.

В сентябре этого года комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила приравнять физических лиц к иностранным агентам за сбор информации в пользу иностранных структур. По мнению Алексея Климова, гражданин, который занимается такой деятельностью, должен зарегистрировать ее в Минюсте и отчитываться о своих доходах. Он также предложил регламентировать деятельность "зарубежных эмиссаров", которые ведут в России агитацию и пропаганду, а также регламентировать деятельность посредников, передающих полученные из-за рубежа деньги на финансирование политических акций. Политические НКО также обяжут регистрироваться в Минюсте.

Понятие "иностранный агент" было впервые внесено в резонансный закон о некоммерческих организациях (НКО), принятый в 2012 году. Закон об НКО-иноагентах обязывает все некоммерческие организации, получающие денежные средства из-за рубежа и принимающие участие в политической деятельности, регистрироваться в качестве "иноагентов". В течение нескольких лет Минюст признал таковыми более 50 организаций, в том числе правозащитного профиля.

Многие отечественные НКО неоднократно выражали несогласие с таким положением и обращались в этой связи с жалобами в различные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека. При этом долгое время было невозможно выйти из списка "иноагентов". Закон, который позволил это делать, появился лишь в феврале 2015 года.

Еще один закон об иноагентах был разработан в конце 2017 года. Он стал реакцией уже не на внутреннюю, а на внешнеполитическую обстановку. Власти заявили, что приготовили "зеркальный ответ" на требование Минюста США к RT America (филиал российского госканала Russia Today) зарегистрироваться в качестве иноагента. СМИ, объявленное иноагентом в России в соответствии с новыми правилами, обязано выполнять все ограничения, установленные для НКО - иностранных агентов, и им грозит аналогичная ответственность за нарушение законодательства. Иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Одновременно вводится возможность признавать иноагентами физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах "в порядке, установленном Минюстом России".

В частности, первичное нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Предусмотрена и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф в размере 200 тыс. рублей, для юридических лиц - 5 млн рублей. Под грубым подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем. Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года.

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физических и юридических лиц - иностранных агентов будет Минюст. Решение о включении в перечень или об исключении из него будет приниматься ведомством по согласованию с МИД России. Для работы в РФ иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство.

Согласно документу, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником (учредителем) которого является российское юридическое лицо, выполняющее функции иноагента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Также вводится требование маркировать продукцию СМИ-иноагентов и запрет на ее распространение без маркировки. Такое же ограничение устанавливается на распространение данных материалов без маркировки в интернете. Новые нормы позволяют блокировать интернет-ресурс иностранного СМИ-иноагента (или созданного им юридического лица) в случае нарушения правил распространения информации на основании постановления по делу об административном правонарушении.

Пока Минюст отнес к иностранным агентам 11 СМИ. Это "Радио Свобода", "Голос Америки","Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии".