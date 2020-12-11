В Петропавловске-Камчатском городской суд вынес приговор бывшему мэру краевого центра Виталию Иваненко и его брату Алексею. Судья Наталия Борисенко признала экс-чиновника виновным в получении взяток в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), а его брата Алексея в посредничестве в получении взяток (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает официальный сайт регионального управления СК РФ.

Бывшему чиновнику-единороссу Виталию Иваненко назначено наказание в виде 5,5 года колонии строгого режима и штрафа в 4 миллиона рублей. Кроме тогоЮ его лишили права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти, с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями на срок в 5 лет, сообщает сайт краевой прокуратуры.

Алексея Иваненко осудили на 3,5 года колонии общего режима со штрафом в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Экс-главу города взяли под стражу в зале суда, сообщает "Кам24".

Следствие и суд пришли к выводу, что Виталий Иваненко на посту мэра при посредничестве брата Алексея и должностных лиц муниципальных учреждений получил частями взятку в размере 700 тысяч рублей от генерального директора "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа". Мзда передавалась за "создание условий для заключения с организацией муниципальных контрактов и договоров по благоустройству города" и "общее покровительство", передает РИА "Новости".

Вторую взятку в размере 200 тысяч рублей мэр краевого центра получил в период с февраля по март 2019 года от одного из индивидуальных предпринимателей, который тоже был подрядчиком по госконтрактам. Как уточнили в региональной прокуратуре, деньги также были переданы через посредника. Этим посредником стал директор службы автомобильных дорог.

В ходе расследования первого эпизода в СК РФ пришли к выводу, что сумма взятки Виталию Иваненко составляла 1,4 млн рублей. Однако Алексей отдал брату только часть этой суммы, в связи с чем ему и было предъявлено обвинение в мошенничестве.

В краевом управлении Следственного комитета России сообщали, что Виталий и Алексей Иваненко в ходе следствия дали признательные показания.

Виталий Иваненко возглавил администрацию Петропавловска в декабре 2016 года. Согласно контракту с гордумой, он должен был исполнять обязанности мэра пять лет. 18 ноября прошлого года Иваненко попал в больницу, а на следующий день объявил, что намерен уйти в отставку с должности главы города. 20 ноября в СК РФ заявили, что глава Петропавловска фигурирует в уголовном деле о взятках. Правда, тогда он еще находился в статусе свидетеля, а подозреваемым являлся брат мэра Алексей.

Одновременно Виталий Иваненко добровольно сложил с себя полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского отделения "Единой России". В конце ноября гордума приняла отставку мэра. А в декабре Виталия Иваненко официально обвинили во взяточничестве. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.