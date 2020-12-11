Дочь первого замглавы администрации президента Любовь Кириенко получила справку главного управления МВД по вопросам миграции, в которой указано, что сведений о наличии у нее гражданства иностранного государства "в учетах МВД России не содержалось и не содержится в настоящее время". Копия документа есть в распоряжении РБК.

Накануне The Insider писал, что Кириенко якобы получила гражданство Франции. Журналисты нашли некую "базу лиц с двойным гражданством", принадлежащую МВД, в которой значится полная тезка Кириенко с той же датой рождения и номером паспорта. "Это вранье. У меня одно гражданство - России, другого никогда не было", - заявила РБК Любовь Кириенко, отметив, что может подать в суд на авторов публикации за клевету.

Согласно документу МВД, в 2014 году Кириенко подавала уведомление о наличии учебной визы (вида на жительство) во Франции сроком на десять месяцев. Кириенко сообщила, что пользовалась такой визой на время обучения в парижской бизнес-школе ESCP Business School. Кроме того, в базе данных МВД есть информация о работе Кириенко до 2014 года во французском пиар-агентстве 14 septembre. Кириенко пояснила, что ее виза была действительна до 31 декабря 2014 года, теперь же она получает обычные шенгенские визы.