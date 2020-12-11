Минобороны РФ сообщило о "зарубежных планах" по дискредитации российской вакцины "Спутник V"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав "Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

Минобороны РФ

За рубежом хотят дискредитировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и выделили на это средства, заявили "Интерфаксу" в министерстве обороны РФ в пятницу.

"Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, не раскрывая, впрочем, этих "деталей".

Вместо этого генерал подчеркнул, что новая вакцина, разработанная российскими военными медиками и опробованная на солдатах, уже доказала свою эффективность и безопасность. "Успешный практический опыт испытаний и сформированный иммунитет после вакцинации "Спутником V" всех привившихся - от руководства Вооруженных сил РФ до военнослужащих различных подразделений - служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины", - заявил Игорь Конашенков.

Он добавил, что в Вооруженные силы РФ поступает вакцина "Спутник-V", в разработке и проведении испытаний которой принимали непосредственное участие вирусологи Минобороны России. "Поэтому даже с учетом добровольности каких-либо отказов от вакцинации "Спутником V" среди военнослужащих не отмечено", - сообщил Конашенков.

По утверждению представителя Минобороны, некие зарубежные силы развязали масштабную информационную войну, чтобы подорвать доверие к российской вакцине. "В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ, - сказал Конашенков. - Убеждены, что этот информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин. И уж точно не усилит целительность зарубежных аналогов".

Игорь Конашенков также сообщил, что более 10 тыс. российских военных привили от коронавируса "Спутником V". "Из уже полученных Минобороны России 14,5 тысяч вакцин по состоянию на 10 декабря прошли вакцинацию более 10 тысяч военнослужащих", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, согласно плану, который утвержден министром обороны Сергеем Шойгу, до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тыс. военнослужащих.

"В первую очередь вакцину получают медики, готовящиеся к убытию на боевую службу экипажи кораблей Военно-морского флота, летный состав ВКС России, боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения, командных пунктов всех уровней, а также командиры подразделений Вооруженных сил РФ", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что в Восточном, Западном, Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте работают 300 бригад военных медиков, прошедших специальную подготовку для проведения вакцинации. "На всех этапах доставки вакцины из Москвы в самые отдаленные воинские гарнизоны ее транспортировка воздушным, наземным и морским транспортом осуществляется только в медицинских термоконтейнерах, исключающих нарушение температурного режима хранения. В промежуточных и узловых точках маршрутов доставки установлены специальные холодильные камеры для временного хранения вакцины", - отметил Конашенков.

27 ноября Шойгу сообщил, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса.

Вакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") разработана научным центром имени Н. Гамалеи Минздрава РФ и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России. Она была с помпой зарегистрирована 11 августа, о чем сообщил лично президент РФ Владимир Путин. Препарат стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. В безопасности вакцины сомневаются многие эксперты, которых не удовлетворили и опубликованные результаты российских исследований.

Клинические испытания вакцины проводились на добровольцах на базе главного военного клинического госпиталя им. Бурденко. В Минобороны РФ сообщали, что испытания показали безопасность вакцины.