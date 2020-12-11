Для заселения в подмосковные гостиницы в период с 28 декабря по 15 января потребуется предоставить результат ПЦР или ИФА-теста, такое положение содержится в постановлении губернатора Московской области, передает "Интерфакс".

Из документа следует, что гости отелей будут допущены только при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов, полученных не ранее чем за три календарных дня до заселения, либо ИФА-тесты, полученного не ранее чем за пять календарных дней до дня начала предоставления гостиничных услуг.

Также в документе отмечается, что в этот же период гостиницы обязаны проверять температуру гостей при размещении, а также при входе в отель и в своих кафе и ресторанах.

Кроме того, в Подмосковье с 31 декабря по 10 января будут действовать ограничения на посещение кафе и ресторанов: посетителей будут пускать только при наличии результатов теста на коронавирус. Результаты теста должны быть получены не ранее чем за 3 дня до посещения. Также посетители могут предоставить результаты ИФА-тестирования, полученные не ранее чем за пять дней до посещения.

Те же требования будут предъявляться к корпоративам. Для их посещения тест нужно будет предъявить с 31 декабря по 10 января. Но, если заведение работает в обычном режиме, тест не понадобится, и вход для посетителей будет свободным.

Ограничения не распространяются на мероприятия, на которые предусмотрены билеты с указанием конкретного посадочного места.

Одновременно в Московской области режим самоизоляции для пожилых жителей Московской области становится не обязательным, а рекомендательным. Изменения вносятся в пункт, который оговаривает особенности режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Ранее они должны были соблюдать обязательный режим самоизоляции с 2 ноября по 13 декабря.