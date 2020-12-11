Любовь Соболь рассказала о новом иске, поданном в отношении нее "поваром Путина"

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь рассказала в Telegram о новом иске, который подал к ней бизнесмен Евгений Пригожин. Истец высказывает претензии к высказыванию Соболь в ее Twitter, которое касается Евгения Пригожина и средств федерального бюджета. Бизнесмен требует признать данное высказывание порочащим его честь и достоинство и взыскать с сотрудницы ФБК 5 млн рублей.

Соболь заявляет, что конфликт с Пригожиным связан с антикоррупционными расследованиями, касающимися предприятия "Московский школьник", а поводом для нового иска стал риторический вопрос в Twitter: "Когда воруешь из бюджета миллиардами, но хочется урвать еще немного денег?" "Да, реально, всего за один этот вопрос, даже не твит целиком", - пишет она, отмечая, что в новом иске нет ни доказательств, ни существенной аргументации, "зато есть смешные сетования на мои моральные принципы".

Напомним, за последние два года компании, связанные с Евгением Пригожиным, неоднократно подавали иски против Фонда борьбы с коррупцией, его главы Алексея Навального и юриста фонда Любови Соболь. В ФБК считают это местью за расследования деятельности Пригожина - в частности, фонд обвинил бизнес-структуру "повара Путина" в поставках некачественной еды в московские детские сады и школы и вызванной этим вспышке дизентерии среди детей и подростков.

Несмотря на то что один из судов признал компанию Пригожина виновной и частично удовлетворил денежные требования родителей пострадавших, в октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией по 29 миллионов 200 тысяч рублей. Арбитражный суд постановил, что они опубликовали сведения, порочащие компанию "Московский школьник", в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов. После этого были арестованы банковские счета ФБК, Навального и Соболь.

В октябре этого года бизнесмен подал еще два иска к Навальному и Соболь по 5 млн руб. каждый. Иск к Соболь был связан с ее комментарием порталу Znak.com, в котором Соболь заявила, что Пригожин связан с комбинатом питания "Московский школьник", которая поставляет еду для детей в учебные учреждения и давала оценки качеству еды. По ее словам, Пригожин "травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета".

"В данной публикации содержатся сведения, которые не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, носят оскорбительный характер", - отмечается в исковом заявлении. Бизнесмен просит опровергнуть утверждения Навального и Соболь и взыскать с каждого по 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. В пресс-службе Симоновского суда, куда Пригожин подал иск в отношении Соболь, сообщили, что заявление бизнесмена пока в суд не поступило.