Археологи в Новгороде нашли клад из более 1,7 тысячи серебряных монет

Институт археологии Российской академии наук Наибольшую часть клада составили монеты времен трех русских правителей - Ивана Грозного, Бориса Годунова и Василия Шуйского. Самыми поздними оказались монеты, отчеканенные шведами в оккупированном Новгороде в 1611-1617 годах

Институт археологии Российской академии наук

Археологи в Новгороде нашли клад из более 1,7 тысячи серебряных монет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Новгородскую экспедицию Института археологии РАН.

Клад обнаружили 8 декабря на раскопках у гостиницы "Интурист" на глубине около 2,3 м. В керамической фляге-пороховнице были 1 716 русских монет XVI-XVII веков весом более 1 кг.

Наибольшую часть клада составили монеты времен трех русских правителей - Ивана Грозного, Бориса Годунова и Василия Шуйского. Самыми поздними оказались монеты, отчеканенные шведами в оккупированном Новгороде в 1611-1617 годах. Именно этими годами археологи и датировали клад.Клад уже доставлен Москве. Изучение монет продолжается.Это первый крупный клад монет этого периода, найденный археологами на территории Великого Новгорода.

"Клады - не самая частая находка в Новгороде. За почти 90 лет археологического изучения Новгорода при раскопках найдено около 10 кладов разных эпох, но клад с монетами XVI-XVII веков обнаружен впервые. Клад, извлеченный археологами из культурного слоя на Софийской набережной, добавляет новую информацию об одном из драматических эпизодов истории Великого Новгорода и всего Российского государства", - пояснил доктор исторических наук и член-корреспондент РАН Петр Гайдуков, заместитель директора Института археологии РАН.

Специалисты института ведут археологические работы на Софийской набережной с февраля 2020 года. В ноябре этого года археологи приступили к исследованию участка, на котором прокладываются глубокие траншеи под коммуникации возле одной из гостиниц. Этому месту на средневековой карте Новгорода соответствует северная окраина Неревского конца - одного из древнейших районов города.