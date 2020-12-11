Официальный сайт Мэрии города Грозного Одна из дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат Кадырова назначена на должность руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного

Официальный сайт Мэрии города Грозного

Одна из дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат Кадырова назначена на должность руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Об этом сообщили чеченская газета "Вести Республики" и председатель комитета правительства Чечни по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов в своем инстаграме, передает "Интерфакс".

По словам министра сельского хозяйства Чечни Ибрагима Закриева, трудолюбие и чуткость девушки по отношению к детям помогут ей в конструктивной работе в сфере дошкольного образования.

Глава республиканского Минтранса Рамзан Черхигов отметил, что Хадижат Кадырова еще в школе выучила наизусть Коран и получила звание хафиза (хранителя священного для мусульман текста).

Хадижат Кадырова, по данным портала "Грозный-Информ", родилась 17 января 2000 года. Таким образом, сейчас девушке 20 лет.

1 сентября старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат была назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики.