Одна из дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат Кадырова назначена на должность руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Об этом сообщили чеченская газета "Вести Республики" и председатель комитета правительства Чечни по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов в своем инстаграме, передает "Интерфакс".
По словам министра сельского хозяйства Чечни Ибрагима Закриева, трудолюбие и чуткость девушки по отношению к детям помогут ей в конструктивной работе в сфере дошкольного образования.
Глава республиканского Минтранса Рамзан Черхигов отметил, что Хадижат Кадырова еще в школе выучила наизусть Коран и получила звание хафиза (хранителя священного для мусульман текста).
Хадижат Кадырова, по данным портала "Грозный-Информ", родилась 17 января 2000 года. Таким образом, сейчас девушке 20 лет.
1 сентября старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат была назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики.