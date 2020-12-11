Французские специалисты займутся ремонтом моста на остров Русский, поврежденного ледяным штормом

www.primorsky.ru Министр транспорта РФ Игорь Левитин охарактеризовал мост на остров Русский как самый уникальный и сложный объект не только в рамках подготовки к саммиту АТЭС, но и во всей практике мостостроения в России и в мире

Пресс-служба Президента России

Вантовым оболочкам моста на остров Русский во Владивостоке после обледенения во время недавнего ледяного шторма потребуется ремонт, который невозможен без участия иностранных специалистов. Как сообщается на сайте правительства региона, во Владивосток прибыли представители французской компании Freyssinet, которая занималась монтажом вантов моста, ставшего гордостью российских властей. Специалисты оценят состояние конструкций моста на остров Русский после обледенения и примут решение о его ремонте.

Как сообщил директор филиала обслуживающей мост компании ФКУ ДСД "Дальний Восток" Дмитрий Бабак, французские и российские специалисты провели оценку вантовой и анкерной систем моста и разработали совместный план действий.

"По результатам обследования определены первоочередные проблемы. Это повреждение (смятие) вантовых оболочек. Для предотвращения дальнейшего разрушения нужно провести герметизацию этих мест. Также необходимо устранить выход оболочек из труб расширения в верхней части - планируем сделать это с помощью альпинистов", - сказал Бабак, которого цитирует пресс-служба.

Работы по ремонту вантовой системы пройдут под контролем специалистов Freyssinet. До 16 декабря будет разработана технология первоочередных работ, необходимых для безопасной эксплуатации моста.

Замену поврежденных оболочек планируется завершить до конца лета следующего года. К этому же времени компания также должна разработать и новую программу по безопасному использованию моста, исходя из 80-летнего срока эксплуатации сооружения. При этом закрывать мост на время ремонта не планируется, пишет "Интерфакс".

Русский мост связывает одноименный остров с материковой частью Владивостока. На нем в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр, Приморский океанариум. Из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. Ванты и пилоны моста от обледенения очищали промышленные альпинисты.

В это время выбраться с острова Русский можно было только паромом, к перевозкам подключили четыре десантных катера Тихоокеанского флота. Позднее стало известно, что в работах по очистке моста были задействованы 60 человек, с вант было удалено около 2,3 тысяч тонн ледяных отложений.

Русский мост - самый длинный в мире вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор Восточный. Он соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском. Строительство было начато 3 сентября 2008 года в рамках программы подготовки города к проведению саммита АТЭС в 2012 году. Это второй по высоте мост в мире, высота его составляет 324 метра. Он также имеет самый большой в мире пролет среди вантовых мостов, длина пролета - 1104 метра.

Министр транспорта РФ Игорь Левитин охарактеризовал мост на остров Русский как самый уникальный и сложный объект не только в рамках подготовки к саммиту АТЭС, но и во всей практике мостостроения в России и в мире.

Ванты для моста были изготовлены французской компанией Freyssinet.

Мост изображен на новой российской купюре номиналом 2000 рублей, выпущенной Банком России 12 октября 2017 года.

К качеству постройки моста с самого начала возникли претензии. 2 июля 2012 года премьер-министр Дмитрий Медведев официально открыл этот мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский. Однако уже на следующий день мост закрыли для доделок и наметили запуск движения общественного и городского транспорта только на 1 августа. Затем сроки ввода в эксплуатацию снова сдвинули из-за продолжавшихся проверок Ростехнадзора.