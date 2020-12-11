Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) применил срочную обеспечительную меру в отношении директора правозащитной организации "Правовая инициатива" Ванессы Коган, сообщила пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич. Решение ЕСПЧ может препятствовать ее высылке из России, сообщает "Медиазона".

Коган получила 2 декабря отказ в просьбе о российском гражданстве. Одновременно ей аннулировали вид на жительство.

В решении миграционное управление МВД это объяснялось тем, что деятельность Коган "составляет угрозу безопасности Российской Федерации", а сотрудники миграционного центра в Сахарове сказали ей, что "ее кандидатуру не одобрили в ФСБ". От Коган потребовали покинуть Россию в течение двух недель.

5 декабря Ванесса Коган обратилась в Коптевский райсуд Москвы и попросила признать незаконным решение ГУ МВД по Москве о ее высылке. Она также попросила применить меры предварительной защиты: приостановить решение МВД до вступления в законную силу решения суда, а также истребовать у МВД "фактические обстоятельства, послужившие основанием для принятия оспариваемого решения".

Согласно поступившему Коган письму от ЕСПЧ, суд удовлетворил просьбу ее адвокатов о применении срочных мер и предписал не выдворять ее в США до окончания рассмотрения в российских судах жалобы на аннулирование вида на жительство.

"Моя профессиональная деятельность связана с оказанием юридической помощи российским гражданам, пострадавшим от нарушений Европейской Конвенции по правам человека - международного договора России", - отмечается в иске Коган.

Ванесса Коган проживает в России последние 11 лет и состоит в браке с россиянином, у семьи двое детей, которые также имеют гражданство РФ.Она является директором голландского фонда Stichting Justice Initiative, а также руководит ее российскими проектами "Правовая инициатива" и "Астрея", представляющими интересы россиян в ЕСПЧ. В частности, юристы фонда защищали участников ингушских протестов. В декабре 2019 года "Правовую инициативу" внесли в список "иностранных агентов".