Петербургский городской суд прекратил производство по апелляционный жалобе политолога, главы движения "Перемен" Валерия Соловья. Документы вновь отправлены в Октябрьский районный суд города, который вынес решение об аресте Соловья на 10 суток за организацию незаконной массовой акции, сообщают телеграм-канал "Я/Гражданин" и "Фонтанка".

Сам Соловей и его адвокаты пришли в недоумение от такого решения и не могли объяснить, на чем оно может быть основано. Валерий Соловей останется под арестом.

Адвокат Соловья, управляющий партнер офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Петербурге Алексей Добрынин назвал незаконным решение Петербургского городского суда не рассматривать жалобу на арест его подзащитного. По словам Добрынина, он написал заявление на имя председателя суда с просьбой прояснить, на каком основании было принято решение. "В законе просто нет такой формы, позволяющей суду принимать подобные решения", - рассказал Добрынин.

Он добавил, что будет подана повторная апелляционная жалоба.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга пояснили, что в апелляционной жалобе имеются процессуальные ошибки, которые не дали суду рассмотреть ее по существу, но это не лишает адвокатов права повторно подать жалобу, которая будет соответствовать закону. "Так как апелляционные жалобы подаются через районный суд, дело возвращено", - добавили там.

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал политолога на 10 суток 7 декабря. СоловьЕму вменяется совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах"). Во время встречи сторонников движения "Перемен" неизвестные, которые назвались сторонниками движения Захара Прилепина "За правду", кинули в толпу дымовую шашку и раскидали листочки с надписью "От подобных "Перемен" попадет Россия в плен".

Как следует из протокола об административном правонарушении, "05.12.2020 с 14.00 до 15.05, находясь у дома 35 по Невскому пр., в непосредственной близости от ст. м. "Гостиный Двор", Соловей организовал и провел публичное мероприятие в форме собрания без подачи уведомления, с целью координации деятельности движения "Перемен".

По мнению суда, "мероприятие могло повлечь нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, общественной безопасности, в том числе нарушение функционирования объекта жизнеобеспечения, создание помехи движению пешеходов и доступа к объекту транспортной инфраструктуры".