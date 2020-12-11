Введение новых санкций США в отношении российских физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека", - заявила она. Слова чиновницы приводит ТАСС.

По утверждению Захаровой, "фантазии тем, кто составлял новые ограничительные списки, не занимать". "Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что ранее в американские санкционные списки был включен московский бассейн "Чайка". "Очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста, - съязвила она. - Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль "озаботиться" футбольным клубом".

Напомним, в четверг Минфин США внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из России, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого американские власти считают причастным к "серьезным нарушениям прав человека", в том числе к убийству лидера оппозиции Бориса Немцова, пыткам и внесудебным казням. Аналогичные санкции в отношении других людей из окружения Кадырова ввел Лондон.

Сам Рамзан Кадыров, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил ограничительные меры, добавлен в черный список в рамках "Глобального акта Магнитского".

Рамзан Кадыров назвал санкции США позорным абсурдом, "дебилизмом" и лицемерием. "Они еще аукнутся США", - подчеркнул глава Чечни. По словам Кадырова, Америка дошла до того, что "начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми". Он назвал произошедшее "черной страницей в истории США".

Хотя Захарова утверждает, что санкции, введенные 10 декабря, направлены на "очернение образа россиян", в соответствующей публикации на сайте Минфина США окружение Кадырова упоминается только в конце текста. А вместе с россиянами в черный список внесены руководители мятежников-хуситов в Йемене, а также чиновники Гаити. Все они тоже причастны к пыткам, убийствам и террору.

Бассейн "Чайка", упомянутый Захаровой, действительно принадлежит ОАО "Чайка", находящемуся в санкционном списке с 2016 года. Эта компания является дочкой банка ВТБ. В отношении ВТБ, более 60% акций которого принадлежит государству, санкции вводились с 2014 года, когда Россию обвинили в агрессии на Украине и аннексии Крыма.