5 мая 2018 года во время протестной акции "Он нам не царь", посвященной инаугурации Владимира Путина, сторонники Навального прорвали оцепление полиции, которое мешало протестующим пройти к парку Алое Поле

Mediazona / YouTube

В Челябинске прокуратура потребовала приговорить двух сторонников Алексея Навального к 3,5 годам колонии. Оксану Еремину и Юрия Вашурина обвиняют в хулиганстве, совершенном по политическим мотивам и предварительному сговору, пишет "Медиазона".

5 мая 2018 года во время протестной акции "Он нам не царь", посвященной инаугурации Владимира Путина, сторонники Навального прорвали оцепление полиции, которое мешало протестующим пройти к парку Алое Поле.

Как напоминает издание, после инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок, в России прошли акции "Он нам не царь" сторонников Алексея Навального. В Челябинске протестующие собрались у памятника академику Курчатову и направились к парку Алое Поле, на пешеходном переходе у которого полицейские выстроились в оцепление.

По версии обвинения, Еремина умышленно прорвала оцепление, а Вашурин, "действуя грубо, дерзко и цинично, сцепился с другими участниками между собой в локтевых сгибах рук, образовав цепочку", начал двигаться на сотрудников полиции.

Обвиняемые настаивают, что просто были в толпе и у них не было умысла совершать прорыв. Еремина предполагает, что уголовное дело завели именно на нее просто потому, что она была одета в ярко-розовое пальто, которое хорошо видно на видеозаписи акции.