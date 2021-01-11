Министерство по чрезвычайным ситуациям России вместе с Минздравом готовит постановление, согласно которому табачные компании будут обязаны выпускать самозатухающие сигареты. Об этом ТАСС сообщил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению", - пояснил он.

В МЧС рассчитывают, что новый стандарт утвердят через два года.

По словам Рината Еникеева, такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы. В Советском Союзе тоже были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило. Сейчас же в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит.

В апреле 2020 года в МЧС утверждали, что основное количество пожаров в России связано с курением. Точных цифр в ведомстве тогда не привели. В 2018 году в МЧС говорили, что из-за непотушенных сигарет происходит 10% пожаров, пишет "Медуза".

Сигареты влияют и на рост смертности, связанной с пожарами. Так, в 2017 году из-за неосторожности при курении погибли 3255 человек (41,6% от всех погибших). Нередко курильщики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, роняют непотушенную сигарету на диваны или на пол, а температура в зоне соприкосновения с поверхностью достигает 450 градусов, что и приводит к возгораниям.