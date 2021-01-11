Эсминец «Беспокойный»

Минобороны РФ

Бывший командир эсминца "Беспокойный" Балтийского флота, превращенного в корабль-музей, оказался причастен к хищению двух бронзовых гребных винтов корабля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергея Шаршавых.

По его словам, два винта массой 26 тонн заменили на более дешевые из другого металла, когда эсминец стоял на калининградском судостроительном заводе "Янтарь". Оттуда его передали в 2018 году музею Военно-морского флота в Кронштадте в качестве экспоната. Имя офицера Шаршавых не назвал.

По данным следствия, чтобы "замести следы", вместо бронзовых винтов фигуранты дела подыскали аналогичные металлические винты, стоимость и качество которых в разы ниже. В результате ущерб государству составил 39 млн рублей.

По делу также проходят еще несколько военнослужащих и гражданских лиц. Завершить расследование по уголовному делу в отношении бывшего командира эсминца планируется "буквально в ближайшее время".