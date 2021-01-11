Глава минздрава Забайкалья упрекнула жителей в желании "поспать и поесть" в больнице и поведала о "рентабельности" медиков

Moscow Information Agency MOW / Youtube.com

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за "необдуманное" высказывание на встрече с жителями поселка Харагун 4 января, где обсуждалось преобразование круглосуточной участковой больницы в лечебную амбулаторию без ночевки и питания.

Объясняя на этой встрече, почему в участковой больнице не может быть отделения реанимации и операционной, Шангина спросила зал, почему в поселке нет гипермаркета. "Просто потому что ему здесь будет работать нерентабельно. А теперь поговорим про медицину, про "рентабельность" медиков", сказала министр. Она констатировала, что "к сожалению, медицина сама себя теперь кормит". ФОМС финансирует больницу "ровно на столько, какова численность населения", а больница уже распределяет средства согласно своей структурной организации.

По словам Шангиной, в реанимацию попадает один человек в месяц, а в хирургическое отделение - три человека в месяц. "А теперь я вам хочу сказать, что наличие в вашем населенном пункте реанимации и хирургического отделения нерентабельно, по причине того, что специалисту хирургу нужно лечить ежедневно 10 человек, из которых 7 - оперировать, врачу анестезиологу-реаниматологу в целях сохранения своей компетенции нужно в день лечить около 10 человек, оказывать им анестезиологическое пособие", - сказала министр.

Она также заявила, что у больницы в Харагуне скопилась кредиторская задолженность, и ей нужно "выжить", чтобы оказывать медицинскую помощь "хотя бы в формате дневного стационара" и закупить лекарства, а для этого нужно на чем-то сэкономить. "Предлагается пока сэкономить только на том, что бы в Харагунской больнице отсутствовала ночевка и питание", - объяснила Шангина. В ответ на возмущенные реплики из зала она произнесла: "Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю".

10 января забайкальский минздрав выложил на своем сайте расшифровку встречи с жителями, чтобы любой мог "составить свое мнение о произошедшем без субъективных домыслов". При этом фразу "переночевать и поесть" в протокол не включили. 11 января министерство опубликовало извинения Шангиной.

"Прошу простить меня за резкое высказывание "за поесть и поспать в больнице". Перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг", - заявила министр. Она подчеркнула, что Харагунская больница не закроется, а поменяет статус и "станет пилотной площадкой для более активного развития телемедицины с целью диагностики заболеваний и контроля за их лечением".

Число коек в больнице увеличится с 8 до 15, для нее будут закуплены шестиканальный электрокардиограф и стоматологическая установка. Также планируется выделение санитарного автотранспорта для транспортировки лекарственных препаратов и биоматериала.

Шангина также отметила, что решение о переводе больницы в лечебную амбулаторию принимала не она. "Подготовительные процессы начались несколько лет назад. Существуют нормативы Министерства здравоохранения РФ, которые нельзя не исполнить", - заключила глава минздрава Забайкалья.