В Приморском крае сгорела почти половина природного парка "Хасанский"

Ольга Дымникова / Facebook

Природный пожар площадью более 4 тысяч га произошел в природном парке "Хасанском" в Приморском крае. Как сообщил ТАСС директор региональной "Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" Сергей Москалец, в результате низового пожара выгорел камыш на чуть менее чем половине площади парка.

Ранее в местных социальных сетях появились сообщения о крупном пожаре в природном парке, который, по данным активистов, уничтожил не только растительность, но и животных на территории почти всей особо охраняемой территории. В дирекции парка заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

"Парк делится на две зоны: заповедную и зону заказного и хозяйственного использования. В первой выгорело около 600 га, это 20%, во второй - около 3,5 тыс. га, это примерно половина. Пожар был низовой, выгорела в основном камышовая растительность на заболоченных местах, поэтому ущерб для природы парка небольшой. Тушили пожар в течение двух дней с 7 января, сильный ветер осложнял эту работу. Причины еще устанавливаются, но мы уверены что это поджог, так как в этот сезон огню просто неоткуда спонтанно взяться", - рассказал Москалец.

Он добавил, что в полицию уже подано заявление о поджоге. Сумму ущерба пока подсчитывают специалисты. При этом ни одного трупа оленей и других животных на месте пожаров пока не найдено. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания.

Руководитель экологического направления благотворительного фонда "Элемент" Ольга Дымникова сообщила в Facebook, что намерена обратиться в надзорные органы для оценки действий пожарных и местных властей при тушении природного парка.

По ее данным, службы пожаротушения прибыли на место через 7 часов после возгорания, хотя сообщение о пожаре поступило к ним сразу. К тому же тушение пожара не осуществлялось с самолета, а на земле им занималась добровольная пожарная дружина. По словам Дымниковой, дружина имеет возможность купировать пожары в парке, но дирекция парка не заключает с ними соответствующий договор. "Всю ночь 5 человек тушило пожар на энтузиазме!" - написала она,

Кроме того, вопреки обязательным противопожарным мерам, на территории парка не выполнялись минерализированные полосы, которые должны регулярно поддерживаться, а сами пожары происходят в парке регулярно: в 2005 и 2017 годах он выгорал полностью. При этом у парка нет обязательной охранной зоны, а на ее территории расположено охотхозяйство: неоднократные обращения в профильные министерства ни к чему не привели.

Природный парк "Хасанский" площадью 9 984 га был создан в 1997 году на территории Хасанского муниципального района Приморского края. Он является особо охраняемой природной территорией краевого значения и был создан для сохранения водно-болотных угодий дельты реки Туманной, имеющих международное значение в качестве места обитания водоплавающих птиц.