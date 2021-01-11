В Государственную думу внесен законопроект, который дает возможность получить госзащиту любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР)

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Единороссы уверены, что нанимать больше силовиков для охраны других силовиков не потребуется: со всеми задачами Росгвардия справится в рамках имеющейся численности организации. Для охраны используются бойцы подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии

Михаил Незговоров / Moscow-Live

В Государственную думу внесен законопроект, который дает возможность получить госзащиту любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР). Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта - депутаты Александр Хинштейн (председатель комитета по информационной политике) и Василий Пискарев (глава комитета по безопасности и противодействию коррупции). Оба входят во фракцию "Единой России", передает РБК.

Сейчас в соответствии с законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" эта защита гарантируется судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и Следственного комитета (СК), сотрудникам ФСИН, таможни, некоторых других ведомств, а также их близким. Каких-либо дополнительных требований к выполняемым ими на службе задачам не предъявляется. Госзащита, в частности, предполагает запрет на распространение данных о подзащитных, в том числе об их имуществе и имуществе близких.

На госзащиту могут претендовать сотрудники и других силовых ведомств (МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР), но для этого они должны быть задействованы в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров либо непосредственно участвовать в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях.

Авторы законопроекта считают, что подобный подход "ставит в неравное положение сотрудников (военнослужащих) одних правоохранительных и силовых органов по отношению к сотрудникам других аналогичных органов". Хинштейн и Пискарев утверждают, что право на госзащиту может понадобиться и не задействованным в подобных задачах силовикам.

Единороссы уверены, что нанимать больше силовиков для охраны других силовиков не потребуется: со всеми задачами Росгвардия справится в рамках имеющейся численности организации. Для охраны используются бойцы подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии, отмечает Znak.com.

Также единороссы, выступившие авторами законопроекта, предлагают прописать в законе полномочия бойцов Росгвардии на личную охрану судей, сотрудников СК и органов внутренних дел.

В декабре Госдума приняла закон, который расширяет основания для того, чтобы запрещать распространение информации о военных, сотрудниках правоохранительных и контрольных органов, в том числе скрывать принадлежащее им имущество. Авторы этого проекта, депутаты "Единой России" Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин и Дмитрий Савельев, в пояснительной записке заявили, что в последнее время участились случаи несанкционированной публикации сведений в интернете о различных должностных лицах, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря. На то, чтобы одобрить и принять его в трех чтениях, депутатам потребовалось всего две недели.

Адвокат Станислав Селезнев, который сотрудничает с международной правозащитной организацией "Агора", говорил тогда, что, внося этот законопроект, депутаты пытаются узаконить сложившуюся в России практику сокрытия данных, когда из Росреестра исключаются данные о владении недвижимостью некоторыми лицами. Например, в 2016 году из Росреестра исчезли данные о владельцах домов, которые ранее были зарегистрированы на сыновей экс-генерального прокурора Артема и Игоря Чаек.