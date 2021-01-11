Минздрав разрешил испытания "лайт-версии" российской вакцины от коронавируса

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований "лайт-вакцины" против коронавируса, следует из данных государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава. Эта версия вакцины предполагает прививку одним компонентом, а не двумя, как при вакцинации "Спутником V". В испытаниях будут участвовать 150 добровольцев.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало - 8 января 2021 года, конец - 31 декабря 2021 года", - сказано в реестре (цитата по ТАСС). Исследования пройдут в медицинском университете имени Сеченова, научно-исследовательском центре "Эко-Безопасность" и научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева.

В декабре о разработке "лайт-вакцины" сообщил на своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Позже директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что иммунитет от препарата будет сохраняться до четырех месяцев, эффективность составит около 85%. По его словам, такую вакцину будут поставлять за рубеж, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом.

По словам Гинцбурга, которые приводит "Интерфакс", запуск лайт-вакцины - это "способ сбить волну заболеваемости, и особенно смертности, когда просто-таки невозможно сразу же произвести нужное количество двухкомпонентной вакцины". По его словам, привившимся одной дозой никто не запретит сделать и вторую прививку, тем более что после 40-50 лет "лучше ставить две прививки".

Количество уколов влияет на продолжительность защиты: сообщается, что лайт-вакцины высокоэффективны на "довольно молодых" людях, "а как один компонент себя будет вести в плане протективности на старшем поколении - это желательно посмотреть".