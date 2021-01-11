Оглашение приговора аспиранту МГУ Мифтахову перенесли без объяснения причины

АГН Москва / Александр Авилов

Головинский районный суд без объяснения причин перенес на 18 января оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о разбитом окне в офисе "Единой России" и брошенной туда дымовой шашке, сообщает "МБХ медиа".

"Мое предположение, что хотят снять накал страстей. Потому что накануне сегодняшнего оглашения приговора достаточно широко в средствах массовой информации была распространена информация, и я думаю, что одна из причин, наверное, в этом", - сказала "Медиазоне" адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина.

Поддержать аспиранта пришли несколько десятков человек, в том числе правозащитник Лев Пономарев. Несколько человек задержаны. Как сообщает "ОВД-Инфо", в их числе женщина из группы поддержки, скандировавшей "Свободу!", журналист Кирилл Украинцев, фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов, автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов и гражданские активисты.

Украинцеву объяснили задержание тем, что он якобы подходит под ориентировку о краже в магазине. Раджабову заявили, что он "похож на человека, находящегося в розыске", пишет "Новая газета".

Помимо Мифтахова, 11 января суд должен был огласить приговор активистам Елене Горбань и Андрею Ейкину. Обвиняемыми по делу также проходят уехавшие из России Алексей Кобаидзе и Святослав Речкалов. По версии следствия, в январе 2018 года Горбань разбила окно в офисе, Кобаидзе бросил туда шашку, Ейкин снимал это на видео, а Речкалов выложил запись в интернет.

Мифтахов стал фигурантом этого дела, изначально возбужденного по статье о вандализме, только через год, в феврале 2019-го. Тогда же дело переквалифицировали на более тяжкую часть 2 статьи 213 УК (хулиганство). Изначально аспиранта задержали по делу о найденном в подмосковном лесу самодельном взрывном устройстве, но Балашихинский районный суд посчитал неубедительными доказательства следствия и отказался арестовывать Мифтахова по этому делу.

Аспирант рассказывал, что силовики били его и угрожали шуруповертом. Доказательством причастности Мифтахова к поджогу офиса "Единой России" стали показания засекреченного свидетеля под псевдонимом Андрей Петров, который утверждал, что узнал математика в темноте по "выразительным бровям".

На заседании в октябре 2020 года судья сообщил, что Петров умер от "травмы сердца" еще 15 января того же года. Сотрудник правозащитного центра "Мемориал" Игорь Гуковский после этого обратил внимание, что в тот же день стало известно о гибели от удара ножом в сердце ключевого свидетеля по делу запрещенного движения "Артподготовка" Дмитрия Мурмалева.

Сторона обвинения потребовала приговорить Азата Мифтахова к 6 годам колонии, Елену Горбань - к 4 годам лишения свободы условно, Андрея Ейкина - к 2 годам условно. Аспирант уже провел почти два года в СИЗО. В его поддержку выступили сотни студентов, аспирантов и профессоров российских и зарубежных вузов.

Накануне вынесения приговора президент Американского математического сообщества, насчитывающего более 30 тысяч индивидуальных членов по всему миру, Джилл Пифер призвала судью Андрея Мохова проявить "снисходительность и сострадание" и выразила надежду на освобождение Мифтахова, назвав его перспективным молодым математиком.

Кроме того, 2500 ученых со всего мира подписали письмо в поддержку аспиранта, поставив под сомнение целесообразность проведения Международного математического конгресса в Петербурге в 2022 году.