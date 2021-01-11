В столице Чечни 8 января состоялась закладка капсулы под строительство мечети имени главы республики Рамзана Кадырова, сообщает ЧГТРК "Грозный", предрекая, что сооружение "по своей красоте не будет иметь аналогов"

Чеченская Государственная Телерадиокомпания "Грозный"

В столице Чечни 8 января состоялась закладка капсулы под строительство мечети имени главы республики Рамзана Кадырова, сообщает ЧГТРК "Грозный", предрекая, что сооружение "по своей красоте не будет иметь аналогов".

Мечеть будет расположена в поселке Олимпийский и сможет вместить 2 тысячи человек. Работы курирует помощник Кадырова Амруди Эдильгириев, право дать начало строительству предоставили сыну чеченского лидера Адаму Кадырову. Присвоить сооружению имя главы республики было решено "по многочисленным просьбам жителей" и вопреки желанию самого Кадырова, утверждает канал.

Он "был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что на территории города Грозного должна быть святыня, носящая имя мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служению народу, а также строительству огромного количества мечетей".

В Грозном возведут мечеть, которую по инициативе жителей ЧР назовут им. Рамзана Кадыроваhttps://t.co/vtWyh99eGW pic.twitter.com/4LcUc4hTgz — ChechnyaTODAY (@Chechnya_Today) January 9, 2021

Телеканал отметил "высокие морально-нравственные принципы, безграничное милосердие" Кадырова, а его любовь к своей религии "приносит благодатные плоды не только на территории Чеченской Республики и страны в целом, но и далеко за ее пределами".

"Кавказский узел" напоминает, что в августе 2020 года в селе Джалка Гудермесского района Чечни открылись мечеть и медресе, названные в честь первого президента республики Ахмата Кадырова, а в селах Турты-Хутор и Ойсхара открылись мечети имени его дяди Сулима Кадырова, приговоренного к лагерям в 1930-е годы.

В конце декабря в селе Бачи-Юрт Курчалоевского района Чечни торжественно открыли спорткомплекс, названный в честь 15-летнего сына Рамзана Кадырова Ахмата. Русская служба ВВС обнаружила в республике около 350 улиц и переулков, носящих имена родственников Кадырова.