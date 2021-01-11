В Москве расширили список работников, которым доступна вакцинация от COVID-19

АГН Москва / Сергей Киселев

В Москве 13 января начнется вакцинация от коронавируса дополнительных групп населения, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Со среды откроется запись для работников в сфере научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникации и связи, сотрудников гостиниц, турагентств и других организаций сферы туризма.

Также вакцину смогут получить представители частных и некоммерческих организаций по соцобслуживанию населения, работников в сфере управления недвижимым имуществом и операций с недвижимостью.

По словам Собянина, в новогодние праздники на прививочные пункты пришло "в несколько раз больше людей, чем в конце декабря". Вакцинация была проведена в домах ветеранов. С 14 января в Москве откроются дополнительные прививочные пункты, их общее число вырастет с 70 до 100.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций отчитался о 1,5 млн вакцинированных препаратом "Спутник V" в стране. Вакцинация началась в середине декабря.