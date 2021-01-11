Обстановка на месте аварии с автобусом и грузовиком на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер / АГН "Москва" Обстановка на месте аварии с автобусом и грузовиком на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер / АГН "Москва"

Четыре военных автобуса столкнулись на трассе в Московской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня примерно в 15:25 на 28-м километре федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия" водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП четыре человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести", - заявила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова. Она добавила, что движение по этому участку дороги ограничили.

Авария произошла на "Новой Риге" при повороте на деревню Глухово.

В столкновении пострадали 24 человека, они гооспитализированы, сообщил агентству информированный источник. Он добавил, что еще четыре человека погибли. В попавшей в ДТП колонне автобусов находились солдаты-срочники и четверо офицеров, уточнил он. Позднее стало известно, что число пострадавших - не менее 50 человек.

Столкновение произошло, когда военная автоколонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса, уточнял источник агентства. "Произошла поломка первого из автобусов в колонне. В это время в колонну въехал грузовик "Скания" под управлением 36-летнего жителя Владимирской области", - сказал он.

Всем пострадавшим в аварии на Новорижском шоссе оказывается необходимая помощь, заявили в Минздраве Московской области.

Ранее в областном управлении МВД сообщали, что в ДТП погибли четверо и еще 15 человек получили травмы. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель гражданского грузовика: он ехал в одном направлени и с колонной военных автобусов "ПАЗ", не справился с управлением и врезался в один автобус.

Позднее стало известно, что водитель гражданского грузовика, который столкнулся на Новорижском шоссе с колонной военных автобусов, задержан. По словам информированного источника "Интерфакса", в связи с гибелью четырех военнослужащих в этом ДТП началась проверка.