ВСЕ ФОТО Еще одна бригада российских врачей прибыла в Баку, чтобы наблюдать за состоянием здоровья азербайджанского президента Ильхама Алиева

president.az В начале января группа российских врачей прибыла в Ереван, чтобы наблюдать за состоянием здоровья премьер-министра Пашиняна

primeminister.am Российские врачи отслеживали здоровье глав Армении и Азербайджана, чтобы Путин мог встретиться с ними "безбоязненно"

Пресс-служба Президента России

Российские врачи следили за здоровьем премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

По его словам, в начале января группа российских врачей прибыла в Ереван, чтобы наблюдать за состоянием здоровья премьер-министра Пашиняна. Он сам ушел на самоизоляцию, но не указал причин. Еще одна бригада российских врачей прибыла в Баку, чтобы наблюдать за состоянием здоровья азербайджанского президента: такого рода подготовка "обеспечила безбоязненную встречу Путина с лидерами Южного Кавказа", от которой те не могли отказаться.

Ранее коронавирус был обнаружен у президента Армении Армена Саркисяна, который вернулся из Лондона после проведенной там операции.

Российский президент, в отличие от многих других мировых лидеров, включая 81-летнего коллегу в Израиле Реувена Ривлина, королеву Елизавету II и ее супруга (94 и 99 лет), избранного президента США Джо Байдена (78 лет) явно не готов прививаться вакциной от коронавируса: вместо этого его окружение запирают на карантин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президент "думает о прививке", но призвал дождаться, когда он сам примет решение вакцинироваться. В Кремле пообещали, что "в тайне это никто держать не будет", однако о вакцинации президента до сих пор ничего не сообщается.

В июне стало известно, что в Ново-Огарево и Кремле установили дезинфекционные тоннели для защиты от коронавируса. Каждый проходящий через него оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.