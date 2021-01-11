Мэр Якутска Сардана Авксентьева, прозванная в народе "мэром здорового человека" за свои инициативы, заявила о сложении полномочий по состоянию здоровья. "Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", - рассказала она в своем Instagram.

Авксентьева отметила, что никогда не держалась за власть и должность, "возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений". Она призвала поддержать на выборах мэра Якутска, которые пройдут весной, своего первого заместителя Евгения Григорьева. Сама Авксентьева станет его советником, но "только на общественных началах".

Оба чиновника уже провели встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, он поддержал кандидатуру Григорьева. "Он, молодой руководитель и талантливый организатор, знает вопросы городского хозяйства, понимает возможности и видит имеющиеся резервы для развития Якутска", - написал глава республики и пожелал Авксентьевой скорейшего выздоровления.

Якутская городская дума примет официальное решение об отставке мэра на ближайшей сессии 14 января. На сайте мэрии говорится, что прошлой осенью Авксентьева проходила углубленное медицинское обследование, "врачи выявили несоответствие норме ряда анализов (маркеров)", ей предстоят несколько плановых операций.

В горадминистрации заверили, что угрозы жизни Авксентьевой нет, но лечение и реабилитация могут занять продолжительное время. Также недавно у нее обнаружили отклонения в работе сердечно-сосудистой системы.

"Авксентьева, как ответственный руководитель, считает, что управление городом и его развитие не должны страдать от ее длительных больничных или неполной работоспособности. В сложившейся ситуации добровольный уход в отставку по состоянию здоровья - предусмотренная уставом города Якутска процедура и ее личный выбор", - заявили в мэрии.

Пресс-секретарь Авксентьевой Алексей Толстяков подчеркнул в Facebook, что решение уйти в отставку было принято "без участия третьих лиц, никто никакого давления на главу города не оказывал".