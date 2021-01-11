Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), арестованный по обвинению в склонении к самоубийству, объявил в знак протеста сухую голодовку.

"С 29 декабря он перестал есть, а с 5 января официально заявил о сухой голодовке. Он написал заявление и передал его начальнику СИЗО-7, в котором он сейчас содержится", - сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, бывший схимонах подчеркнул, что категорически не согласен с избранной ему мерой пресечения и намерен держать сухую голодовку до своего освобождения. С этого времени, как сообщил Романов членам ОНК, он только смачивает водой губы.

"Он рассказал, что у него уже есть опыт сухой голодовки. Визуально он выглядит пока нормально. Сказал, что похудел уже на 7 кг, но на самочувствие не жаловался", - сказала Меркачева.

Ранее Басманный районный суд Москвы санкционировал арест Романова до 28 февраля. Он был помещен в СИЗО-7 в Москве, там ему выдали Библию, молитвослов и Псалтырь.

Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), по ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 (самоуправство) УК РФ.

По данным СК РФ, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к суициду. "В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства", - сообщили в СК. Вину Романов не признает.

Схимонах Сергий был лишен сана решением церковного суда, прошедшего в Екатеринбургском епархиальном управлении 10 сентября за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Он в тот день не явился на заседание в епархию, а вместо этого опубликовал очередное видеообращение в интернете.

Суд также отметил, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Кроме того, были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия. Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм то, что схиигумен прекратил поминать за богослужением патриарха и правящего архиерея.

7 июля суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал его за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей. Адвокат Сергия подала апелляцию, но судья второй инстанции оставила назначенное по делу наказание в силе.

20 июля суд в Верхней Пышме признал Романова виновным в возбуждении ненависти. В основу дела легли высказывания Романова во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре. В них усмотрели признаки возбуждения вражды, розни к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19.

В октябре патриарх Кирилл утвердил отлучение мятежного и низложенного схимонаха Сергия от Церкви.

В Среднеуральском монастыре, где обосновался мятежный схимонах, продолжали проводить богослужения, хотя Сергия лишили священного сана, а служащим с ним иереям запретили продолжать службы. Настоятель храма Ксении Петербургской на Эльмаше в Екатеринбурге священник Георгий Бусыгин открыто поддержал Николая Романова. Из-за этого в ноябре епархия лишила его прихода, зато Бусыгина приняли в Среднеуральском женском монастыре. После этого Екатеринбургская епархия обещала "отсекать" от Церкви раскольников и предателей, которые пытаются "внедрить" демократию в жесткую структуру РПЦ.