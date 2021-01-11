Молодой человек, проходящий службу в Ростове Великом, рассказал, что командование воинской части "третирует" пятерых солдат из Тувы за то, что они родом из этой республики, а также из-за их национальности и фамилии

Шолбан Кара-Оол / ВКонтакте

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол отреагировал на видеообращение жителя региона по фамилии Шойгу, который пожаловался на дискриминацию по национальному признаку при прохождении военной службы в Ярославской области.

"По поводу обращения нашего земляка мы занимаемся и через военное командование мы выясним объективность ситуации", - написал Кара-оол на своей странице во "ВКонтакте".

Срочник опубликовал видео на тувинском языке в соцсетях, на него обратил внимание Telegram-канал Tuva.Ulus. Молодой человек, проходящий службу в Ростове Великом, рассказал, что командование воинской части "третирует" пятерых солдат из Тувы за то, что они родом из этой республики, а также из-за их национальности и фамилии.

"Нас, тувинцев, командиры всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы", - прокомментировал Шолбан Кара-оол. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин пообещал посетить место службы солдат и проверить информацию.

Он рассказал, что был в этой воинской часть в феврале 2020 года, и "в целом информация была позитивной по этой части, поэтому данная ситуация выглядит неожиданной". По словам Бабуркина, в последний раз к нему обращались по поводу нарушения прав военнослужащих в регионе около четырех лет назад.

В конце августа замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил о полном искоренении дедовщины и казарменного хулиганства в российской армии. В "Комитете солдатских матерей" с этим не согласились, заявив, что дедовщина лишь изменилась и теперь больше направлена на вымогательство денег, а количество пыток и жестокости "сократилось по сравнению с тем, что было в 90-е", но полностью эти явления не ушли.

Заместитель председателя "Комитета солдатских матерей" Андрей Курочкин рассказал Ura.Ru, что у военнослужащих вымогают деньги под любым предлогом: за увольнительный, выкуп краденой формы, на содержание роты, покупку инвентаря. Заявлению Минобороны не поверил и отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в октябре 2019 года и жаловавшегося на неуставные отношения. Перед Новым годом присяжные признали молодого человека виновным, но заслуживающим снисхождения.