Фото NEWSru.com Вооруженный мужчина со стрельбой ограбил банк в Санкт-Петербурге, похитив 4 миллиона рублей

Фото NEWSru.com

Вооруженный мужчина со стрельбой ограбил банк в Санкт-Петербурге, похитив 4 миллиона рублей от отделения "Совкомбанка" на проспекте Ветеранов.

"Около 16:50 в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что около 16:40 в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на проспекте Ветеранов, забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Неизвестный произвел один выстрел из предмета, похожего на пистолет, после чего, угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около 4 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Преступник объявлен в розыск, в городе введен план "Перехват", передает "Пятый канал".

Личность нападавшего устанавливается.