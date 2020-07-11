Новые сенсационные факты о гибели 9 лыжников в 1959 году на перевале Дятлова на Северном Урале 11 июля огласил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Всего прокуратура расследовала 75 версий гибели туристов на перевале Дятлова, занимаясь этим делом 60-летней давности из-за обращений родственников погибших, интереса СМИ и общества. Криминальные версии гибели группы были исключены ввиду отсутствия каких-либо доказательств, в том числе косвенных. Из огромного количества версий были выделены три наиболее вероятные, и все они так или иначе были связаны с природными явлениями. По словам главы группы следователей, ведущих проверку причин гибели туристов, главными версиями стали: 1 - лавина, 2 - так называемая снежная доска, 3 - ураган.

В ходе расследования были проведены судебно-медицинские экспертизы, дабы ликвидировать "ряд белых пятен" по предыдущим экспертизам. Были проведены психологические экспертизы, в ходе которых изучались поведенческие реакции участников группы - в нормальном походе, в экстремальных ситуациях. Была проведена ситуационная экспертиза, которая уточняла обстоятельства инцидента.

Как сообщил сегодня Андрей Курьяков, вопрос о причинах гибели туристов на перевале Дятлова теперь закрыт, следствие пришло к заключению, что причиной тому стали снежная лавина и плохая видимость. "Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она", - цитирует РИА "Новости" слова Курьякова. После начала лавины группа Дятлова через разрезы в палатке покинула ее и ушла на 50 метров к каменной гряде. "Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно... Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров", - добавил замначальника управления.

В ходе эксперимента было подтверждено, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится. Туристы же спускались дальше и разожгли костер. После этого они попытались вернуться и найти палатку, но замерзли. "Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", - подчеркнул Курьяков.

Что до жутких переломов и увечий, обнаруженных на телах погибших, то, по словам Курьякова, "все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину". Он отметил, что были проведены сравнительные характеристики каждой травмы.

"Все туристы, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от замерзания, переохлаждения... У Золотарева были сломаны ребра. Эксперты это объяснили на примере теннисного шарика. Когда определяются телесные повреждения, общее правило следующее: в месте приложения силы и происходит деформация костей, тканей. Куда мы нажимаем, там и деформация", - отметил замначальника управления.

Однако, если с такой логикой подходить к оценке телесных повреждений, то непонятно, каким образом у Золотарева возникли повреждения ребер, добавил Курьяков.

"Но если мы возьмем шарик и создадим опоясывающую нагрузку, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Соответственно, если сверху, со всех сторон, давил снег - три-четыре метра снега, это примерно полтонны, то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были. И когда эксперты по этому признаку посмотрели на травмы, все встало на свои места. Они сделали вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы", - пояснил заместитель начальника управления.

Курьяков раскрыл и некоторые детали последнего дня группы Дятлова.

"Палатка была сложена полностью - и тросы, и стойка. Наиболее вероятно, что участник экспедиции Семен Золотарев скомандовал, что пошла лавина. В этот момент она уже положила заднюю часть палатки и единственным верным решением данной ситуации было резко разрезать палатку и выскочить", - пояснил эксперт. "Группа спускается вниз, к кедру, но именно в момент схода лавины начинается резкое ухудшение погоды - ветер 19-20 метров в секунду с порывами до 35 м/с. Идти в таких условиях невозможно. Температура падает. Они разжигают костер, он горит полтора часа. Два человека погибают у костра. Группа разделяется. Видимость всего 16 метров. Одна часть ползет по своим следам обратно к палатке", - рассказал Курьяков.

Перевалом Дятлова называют место гибели в ночь на 2 февраля 1959 года тургруппы под руководством Игоря Дятлова на Северном Урале в окрестностях горы Отортен (в переводе с языка манси - "гора мертвецов"). Группа состояла из лыжников туристического клуба Уральского политехнического института - пятерых студентов, трех инженеров и инструктора турбазы.

Когда туристы не вышли на связь и прошли все сроки их возвращения, были организованы поиски. Обезображенные тела погибших нашли в разных местах далеко от палатки. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами, сход лавины, взрыв пролетавшей над перевалом ракеты, скрытые действиях правоохранительных органов и т.д.

Ни одна из этих версий официального подтверждения не получила.

Единственный выживший участник тургруппы Дятлова Юрий Юдин скончался в 2013 году в Екатеринбурге.

До сих пор остаются без внятного объяснения вопросы: Почему туристы покинули палатку и не вернулись к ней? Что скрывается за странными огненными шарами, которые наблюдали очевидцы в районе перевала? Откуда взялась радиация на одежде погибших? Что за тайные вдавленные надписи на книжках туристов? При каких обстоятельствах они получили жуткие травмы и переломы?