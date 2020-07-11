В Баренцевом море ракетные крейсеры Северного флота "Петр Великий" и "Маршал Устинов" при поддержке самолетов Ту-22М3 нанесли удар по группировке условного противника.

С борта тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" был отработан запуск противокорабельной семитонной крылатой ракеты П-700 "Гранит", которая способна уничтожать корабельные группировки, в том числе и авианосные, ее можно использовать и для ударов по береговым целям.

Запуски прошли по имитированной траектории на максимально дальнем расстоянии, корабли также отработали оборону морского побережья и защиту морских коммуникаций.

Всего в учениях в Баренцевом море задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок, а также около 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" введен в строй в 1998 году и предназначен для уничтожения авианосных соединений противника. Он оснащен ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт". Ядерная энергетическая установка крейсера позволяет ему развивать скорость в 32 узла (60 километров в час) и рассчитана на эксплуатацию в течение 50 лет.

Длина ракеты "Гранит" составляет 10 метров, стартовый вес - семь тонн, а скорость - до 2,5 Маха. Высота полета - от 25 (на участке атаки) до 17 000 метров, а дальность действия - до 625 километров. "Гранит" может нести ядерный заряд мощностью до 500 килотонн.