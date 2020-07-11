Утром 11 июля в одной из квартир, расположенной на шестом этажа 9-этажного панельного дома N17 на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв бытового газа. Пострадали пять человек

Фото: nnovgorod.sledcom.ru В самой квартире, где произошел взрыв, на момент происшествия никого не было, все пострадавшие - соседи. Всего спасателями МЧС из дома эвакуировано 28 человек

Фото: Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Утром 11 июля в одной из квартир, расположенной на шестом этажа 9-этажного панельного дома N17 на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв бытового газа. Пострадали пять человек.

"Трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двое человек - мужчина и женщина - доставлены в больницу. Их состояние не вызывает опасения у врачей", - сообщает пресс-служба губернатора региона.

В самой квартире, где произошел взрыв, на момент происшествия никого не было, все пострадавшие - соседи. Всего спасателями МЧС из дома эвакуировано 28 человек.

После взрыва газа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей".

В ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" уже заявили, что их оборудование, установленное в квартире, где произошел взрыв газовоздушной смеси, было в порядке.

Сообщение о взрыве газовоздушной смеси поступило в субботу в 4:25. В результате повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. В 05:28 уже была объявлена ликвидация последствий пожара.