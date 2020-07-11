Замеченные в Ливии в мае 2020 года модифицированные автомобили "Урал" с противоминным бронированным кузовом ранее неизвестной версии, которые поставляются бойцам ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара, производит ООО "Евро Полис" с адресом в подмосковном Красногорске

Фото: Leopold Friend / youtube.com Халифа Хафтар и Евгений Пригожин( на заднем плане), 7 ноября 2018 года

Фото: مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية / youtube.com

Замеченные в Ливии в мае 2020 года модифицированные автомобили "Урал" с противоминным бронированным кузовом ранее неизвестной версии, которые поставляются бойцам ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара, производит ООО "Евро Полис" с адресом в подмосковном Красногорске, сообщает "Новая газета".

Собственники этой компании тесно связаны со структурами российского предпринимателя Евгения Пригожина, который больше известен как "повар Путина".

Согласно договору, заключенному с сирийскими госструктурами в декабре 2016 года, "Евро Полис" обязалась вести боевые действия на территории Сирии с противниками Асада в обмен на 25% от добычи нефти и газа на освобожденных месторождениях. Но фирмы Пригожина имеют интерес и в Ливии. Еще осенью 2018 года сообщалось, что Россия укрепляет свое военное присутствие в Ливии и поставляет оружие ополченцам. Тогда туда и стали прибывать первые бойцы российской официально не существующей ЧВК "Вагнер", которая ранее вела фактически боевые действия в Сирии. В декабре прошлого года президент Турции Тайип Эрдоган назвал уже гораздо большую цифру российских бойцов в Ливии - 2000 наемников.

В конце мая этого года в Сети распространились фото и видео отступления вооруженной группировки фельдмаршала Хафтара от Триполи. Оставившие базу "Аль-Ватия" неизвестные военные, которых армия правительства национального согласия считает российскими наемниками из "ЧВК Вагнера", были замечены в городке Бани-Халид и на дороге, ведущей в направлении авиабазы "Джуффра". На этих же фото были запечатлены и грузовики с необычным противоминным бронированием кузова.

❗ "Новая газета" нашла броневики "ЧВК Вагнера" в Ливии. Посмотрите на фотографии. Слева - кадр из ролика в ливийском городе Бени-Халид. Справа - необычный военный "Урал", разработка близкой к вагнеровцам компании "Евро полис" ➡️ https://t.co/4d06984xFa pic.twitter.com/p1UawVGs14— Новая Газета (@novaya_gazeta) July 11, 2020

Данный автомобиль производится в России и задекларирован как "Специализированный автомобиль с цельнометаллическим кузовом для грузопассажирских перевозок повышенной проходимости на базе шасси УРАЛ 432007-0111-31 общегражданского назначения", сообщает "Новая газета". На эти грузовики получена Декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза за номером ТС N RU Д-RU.РА01.А.72635. От "ливийской" версии их отличает только отсутствие пулемета в верхнем люке.

Газета отмечает, что нет никаких следов информации о каком-либо коммерческом использовании таких "Уралов" от компании "Евро Полис". Нет ни рекламной кампании, ни предложений о приобретении машин, ни заказов от силовых структур.

Как полагает издание, компания использует эти бронированные грузовики в собственных проектах.

Учредителем ООО "Евро Полис" является АО "Нева", а его руководитель и собственник - Валерий Чекалов, который в течение многих лет занимал ответственные посты в империи "Конкорд" Евгения Пригожина. Гендиректором "Евро Полис" с января 2017 года по ноябрь 2019 года был Олег Ерохин, неоднократно замеченный в совместных поездках с командирами "группы Вагнера", включая самого Дмитрия Уткина ("Вагнера").