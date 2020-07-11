В Московской области на трассе М8 "Холмогоры" погибла мотоблогерша Ксения Никитина, врезавшись в трактор на большой скорости.

Как сообщило издание "Ya76", авария произошла около 11 утра на 87-километре трассы. 33-летняя женщина погибла на месте.

В Ярославль Ксения поехала, чтобы встретиться с другими байкерами. По пути из Москвы байкерша на скорости 130 км/ч столкнулась с трактором, который двигался в попутном направлении. Она обгоняла колонну мотоциклов, при этом снимая их на камеру, прикрепленную к шлему. Смертельное столкновение произошло, когда Ксения повернула голову направо, чтобы запечатлеть своих товарищей-байкеров, а трактор в это время перестроился в левый ряд, чтобы совершить разворот.

На трассе М8 "Холмогоры" в Подмосковье погибла мотоблогерша Ксения Никитина. На скорости 160 км/ч она врезалась в трактор.



Байкерша обгоняла колонну мотоциклов, снимая их на камеру, прикрепленную к шлему. Трактор, который двигался в попутном направлении, девушка не заметила pic.twitter.com/W4T8k4JUeJ— НТВ (@ntvru) July 11, 2020

Погибшая вела популярной в среде байкеров мотоблог. На YouTube-канал Никитиной были подписаны 39 тысяч человек.

Последний выложенный ролик на канале Никитиной датирован 8 июля.