Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru В Тюмени во время спецоперации, в которой принимали участие сотрудники ФСБ, полицейские и несколько экипажей ДПС, были задержаны троих мужчин, которые в легковом автомобиле перевозили крупную партию наркотиков

Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru

В Тюмени во время спецоперации, в которой принимали участие сотрудники ФСБ, полицейские и несколько экипажей ДПС, были задержаны троих мужчин, которые в легковом автомобиле перевозили крупную партию наркотиков.

Как выяснил портал 72.ru, одним из задержанных оказался сотрудник ОМОНа тюменской Росгвардии, состоящий в родстве с высокопоставленным сотрудником ведомства.

В управлении Росгвардии пояснили, что их сотрудник пока отстранен от работы.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае установления вины, он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщили в Управлении Росгвардии по Тюменской области.