Фото: Police of the Czech Republic Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года по запросу Интерпола. Его выдачи потребовала Россия, так как на родине Никулина обвинили в краже через интернет $3,4 тысяч в 2009 году

Фото: Police of the Czech Republic

Жюри присяжных суда Сан-Франциско (штат Калифорния) признало виновным россиянина Евгения Никулина по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях, в том числе в похищении в 2012 году данных 112 миллионов пользователей социальных сетей LinkedIn и Formspring и сервиса Dropbox. Как сообщил судья Уильям Алсап, "решение жюри было единодушным". 32-летнему хакеру теперь грозят десятки лет тюрьмы.

Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года по запросу Интерпола. Его выдачи потребовала Россия, так как на родине Никулина обвинили в краже через интернет $3,4 тысяч в 2009 году. Сам же обвиняемый попросил убежища в Чехии, но 31 марта 2018 года Прага официально подтвердила, что выдала россиянина американской стороне. В тот же день он впервые предстал перед судом в Сан-Франциско, заявив о своей невиновности.

И хотя позднее Конституционный суд Чехии признал решение об экстрадиции незаконным, помочь Никулину это уже не могло. Как сообщает Bloomberg, россиянин ответственен за одну из крупнейших утечек данных в истории США. За это ему грозят десятки лет тюрьмы, в том числе два года минимального заключения, до десяти лет за кражу учетных записей и до пяти лет по каждому эпизоду взлома, а таких эпизодов было достаточно.

Меру наказания россиянину Евгению Никулину, признанному виновным в киберпреступлениях, планируется определить и огласить 29 сентября 2020 года.

Защита россиянина намерена подать апелляцию, заявил ТАСС его адвокат Аркадий Бух. "Однозначно подаем на апелляцию. Уже есть договоренность с семьей. Произошла большая несправедливость", - сказал защитнрик.

Он отметил, что психиатр, которого назначил судья, ранее признал Никулина "психически ненормальным". "Вероятно, там будут еще какие-то дополнительные аргументы", - добавил Бух. На подачу апелляции отведено до 60 дней, но "из-за коронавируса могут быть какие-то изменения". "Но однозначно мы идем в апелляционный суд", - сказал адвокат.