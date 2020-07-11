Фото NEWSru.com В Новосибирской области в поселке Смоленский Мошковского района полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве заместителя директора школы в поселке Смоленский

Фото NEWSru.com

В Новосибирской области в поселке Смоленский Мошковского района полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве заместителя директора школы в поселке Смоленский.

56-летняя Валентина Болдырева проживала одна. Ночью 9 июля преступник взломал окно, проник в ее квартиру, расположенную на первом этаже в пристройке при школе, и напал на женщину, нанеся ей множественные удары ножом. Женщина умерла на месте, врачи, приехавшие на место происшествие, лишь констатировали смерть.

Как выяснилось позднее, целью нападавшего был грабеж, но учительница проснулась. В грабителе она узнала своего ученика - учащегося 8 класса той же школы, в которой она работала заместителем директора по воспитательной работе. Тогда Валентина Владимировна попыталась вразумить малолетнего преступника, остановить его. Однако это привело к страшной развязке.

"Возможно, трагедии не было бы, если бы она спала. Ночью она проснулась от шороха, пошла в туалет, а у порога увидела чужие куртку и кроссовки. Пока соображала спросонья, увидела, что под столом ученичок сидит. Валентина взяла телефон, набрала моей теще, сказала: "Надоел уже этот мальчик. Звоните родителям, а я полицию вызову". Рассказала, что обокрасть ее пришел, фамилию назвала. А ученик накинулся на нее с ножом", - сообщил "КП-Новосибирск" депутат Сокурского сельсовета Виталий Кашкаров.

Как говорят коллеги Болдыревой, в школе она работала с трудными детьми - днем приводила их в кружки, собирала в команды для интеллектуальных игр, старалась привить страсть к знаниям, а по вечерам ходила по темным закоулкам и "заброшкам" села, искала ребят, пыталась заставить их бросить пить.

"Она была у нас в селе как Макаренко. Особенно старалась для трудных подростков, детей из неблагополучных семей - в каждом ребенке видела потенциал. Валентина Владимировна старалась привлечь этих детей к мероприятиям, конкурсам, водила в кружки. Соцпедагог из своего кармана платила взносы за учеников, лишь бы они рисовали, пели, выступали - хорошо проявляли себя в обществе. Ничего она не боялась, всегда детей вытягивала - ребята за это ее уважали", - описала погибшую учительницу коллега Татьяна Куриганова.

"Этот подросток всегда стоял на внутришкольном учете. В 16 лет паренек только семь классов окончил, имел статус ОВЗ (ограниченные возможности здоровья). Валентина из него эрудита вырастила - с командой школы они взяли первое место на районных интеллектуальных играх. Потом на педсовете отстаивала ученика - в итоге с него сняли статус ОВЗ. Но он оказался неблагодарным", - вспоминает Куриганова.

По факту смерти учительницы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство", максимальное наказание по которой - 15 лет лишения свободы.

Правоохранительным органам не пришлось долго искать убийцу. В полицию обратились сами родственники подозреваемого, сообщив о его преступлении и указав, где он находится. При задержании у него было изъято орудие преступления - нож.