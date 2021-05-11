Следы утечки базы данных сторонников оппозиционера Алексея Навального, о которой стало известно в апреле, ведут к людям, предположительно связанным с Управлением делами президента России и Администрацией президента. Это утверждается в расследовании "Медузы"*.

На сайте "Свободу Навальному" регистрировались потенциальные участники митинга за освобождение оппозиционера. Уже 2 апреля, как пишет "Медуза"*, неизвестные получили доступ к базе адресов электронной почты тех, кто зарегистрировался на сайте free.navalny.com. А спустя две недели люди, оставившие на сайте свои адреса, начали получать сообщения с угрозами. Данные получили также работодатели этих людей и сотрудники силовых структур. Несколько человек в результате были уволены с работы (в том числе, как пишет "Медуза"*, не менее шести сотрудников ВГТРК), к другим приходили с проверками полицейские.

Некоторых опрошенных силовики предупредили о возможной уголовной ответственности, в разговоре с другими не исключили вероятность ареста или штрафа. "Если не остановишься, можем и пару патронов подложить", - пересказывает слова сотрудника полиции Владимир из Пятигорска.

Анастасии Зориной из Южно-Сахалинска в день митинга звонили с незнакомого номера; в приложении GetContact он записан как "Черт", "Сукин сын" и "Мусара". Представляться мужчина не стал, но говорил с ней как старый знакомый, вспоминает девушка. "Что он из какого-то штаба и для участия в митинге им нужна помощь: подготовить слезоточивый газ, горючие смеси и самодельные взрывные устройства, - рассказала Зорина "Медузе"*. - Причем звучал он так, будто я прямо должна это сделать - раз уж согласилась участвовать в митинге".

За рассылкой, как сообщалось ранее в расследовании "Настоящего времени"*, стояла группа, которая была замечена в провокациях против оппозиции. Утверждается, что она в конце февраля устроила провокацию против самарского сайта "Засекин.ру", подделав его электронный адрес. Владелец сайта утверждает, что ее мог организовать по заказу бывшего офицера ФСБ Павла Селезнева его бизнес-партнер, "талантливый математик и программист" Михаил Дудин. Селезневу не понравилась посвященная ему публикация, в которой говорилось, что подполковник летал в Дубай, используя загранпаспорт, выданный на другое имя. Тем самым он нарушил запрет покидать страну в течение пяти лет после увольнения.

Собеседники "Медузы"* утверждают, что Михаил Дудин сотрудничал со спецслужбами, а сейчас переехал в Москву и представляется сотрудником Администрации президента. По данным ряда источников, он, если и не является штатным сотрудником администрации, сотрудничает с ней неофициально.

Один собеседник рассказал, что Дудин работает на начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина. В 2017 году Ярин возглавил инициативу Кремля по защите от киберугроз из-за рубежа, а осенью 2020-го попал под санкции Евросоюза из-за отравления Навального - по данным ЕС, он входит в рабочую группу, которая занимается дискредитацией политика.

Расширенную базу данных, в том числе о работодателях сторонников Навального, организаторы хакерской атаки могли получить, как утверждается, из структур, связанных с Главным научно-исследовательским вычислительным центром (ГлавНИВЦ) при Управделами президента. Его возглавляет Вадим Гайсин - земляк и бизнес-партнер Михаила Дудина.