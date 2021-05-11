Ассоциация туроператоров РФ поделилась подробностями возобновления рейсов в Египет

Фотобанк Moscow-Live / Тихонов Михаил

Ассоциация туроператоров России приводит некоторые подробности возобновления прямых перелетов на курорты Египта. Как сообщается на сайте организации, объемы перевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут разными.

Российская сторона по-прежнему считает курорты на западном побережье Красного моря более безопасными, нежели туристическую зону на Южном Синае. Поэтому больше полетных программ будет разрешено именно в Хургаду. Об этом косвенно свидетельствует рабочая поездка премьер-министра Египта Мустафы Мадбули в Хургаду в конце апреля и последующий визит на этот курорт посла России в Египте Георгия Борисенко. По сообщениям египетских изданий, Мадбули дал указание привести город в порядок: отремонтировать дороги, пешеходные зоны, благоустроить набережные и пляжи.

В свою очередь Борисенко заявил, что возвращение российских туристов на красноморские курорты Египта зависит и от ситуации с пандемией. На пресс-конференции в Хургаде он уточнил, что Москва надеется на возобновление авиарейсов между российскими городами и Шарм-эль-Шейхом и Хургадой в ближайшие месяцы. По сообщению источников, одним из условий российская сторона назвала вакцинацию туристического персонала египетских курортов. Иммунизация сотрудников сферы туризма в Египте должна завершиться до конца мая.

При этом авиасообщение с Хургадой будет "безлимитным": по этому направлению согласовано до 13 регулярных рейсов в день, а также чартеры из регионов. В эфире египетской программы "Последнее слово" губернатор Красного моря Амир Ханафи заявил, что "на ежедневной основе между Москвой и аэропортом Хургады согласованы два прямых рейса "Аэрофлота", помимо чартерных рейсов".

Как считают эксперты авиаотрасли, рейсы в Шарм-эль-Шейх на первом этапе будут регулярными, хотя и на ежедневной основе, поскольку в аэропорту Шарм-эль-Шейха пока нет возможности обслуживать российских туристов в отдельном терминале. А к началу зимнего сезона могут возобновиться и чартерные рейсы.

По словам губернатора Красного моря Ханафи, российская сторона готовится к возобновлению рейсов в Хургаду в конце мая - начале июня. Эту информацию подтверждают и источники "Вестника АТОР". Как ранее заявлял российский оперштаб, вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет решен на заседании в мае, и о принятом решении будет сообщено во второй половине мая 2021 года. О сроках перезапуска авиасообщения на курорты Египта может быть объявлено на первой полной рабочей неделе после майских праздников.

О том, из каких городов могут отправиться чартеры на курорты Египта, может свидетельствовать полетная программа из регионов в Каир. По мнению экспертов, как только будет объявлено о разрешении чартерных перелетов на Красное море, эти полетные программы будут переориентированы с Каира на Хургаду. Сейчас вылеты в Каир из регионов выполняются из Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска. С мая этот пул аэропортов пополнят Пермь и Ростов-на-Дону.