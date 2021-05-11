ВСЕ ФОТО В районе казанской школы, где произошла стрельба, введен режим контртеррористической операции

sledcom.ru Знакомый с ситуацией источник телеканала "360" рассказал, что нападавших было несколько, они вели стрельбу

Телеканал 360 / youtube.com Погибли 11 человек, еще более 20 обратились за помощью к медикам

Телеканал 360 / youtube.com

В Казани введен режим контртеррористической операции после стрельбы в гимназии N175, сообщает МВД России. Официальный представитель ведомства Ирина Волк подтвердила задержание одного нападавшего.

"В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО", - сообщила она.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета уточнили, что КТО проводится на территории, прилегающей к гимназии. Власти Татарстана в ближайшее время проведут заседание антитеррористической комиссии республики.

Второй нападавший застрелен силовиками в одном из классов на четвертом этаже гимназии, сообщил информированный источник "Интерфакса". В настоящий момент безопасность в школе восстановлена, внутри побывал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он заявил журналистам об аресте 19-летнего стрелка, но не упомянул о втором нападавшем. По словам главы республики, "других пособников пока не определили". Минниханов также рассказал, что на стрелка было официально зарегистрировано оружие. Он также рассказал о семи убитых детях - трех девочках и четырех мальчиках. 12 детей и четверо взрослых, по его словам, госпитализированы.

Позже пресс-служба Минниханова уточнила, что погибли семеро учеников и одна учительница, 20 человека пострадали. Агентства со ссылкой на источники сообщают об 11 погибших, отмечая, что эта информация не подтверждена.

"Погибли 11 человек, еще более 20 обратились за помощью к медикам. У некоторых огнестрельные ранения, у других - обострения хронических заболеваний на фоне сильного стресса", - сказал собеседник "Интерфакса".

В Минздраве Татарстана сообщили, что в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

По данным Life Shot, 14 апреля напавший на школу Ильназ Галявиев зарегистрировал гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска. Охотничий билет был выдан ему 16 февраля 2021 года. Таким же оружием пользовался "керченский стрелок" Владислав Росляков.

Источник РБК, близкий к ФСБ, рассказал, что по делу о нападению на школу задержан 41-летний Мухамедшин Рамиль, подозреваемый в пособничестве.

Знакомый с ситуацией источник телеканала "360" рассказал, что нападавших было несколько, они вели стрельбу.

"Нападение произошло, когда в школе шел урок. Дети получили сигнал укрыться. Легли на пол. Были слышны звуки сильной стрельбы и грохот", - сообщил он. По словам еще одного источника канала, учительницу начальных классов застрелили на глазах первоклассников.

МВД по Татарстану отрицает, что у Галявиева были пособники, и называет информацию о втором стрелке неверной, передает радиостанция "Говорит Москва". НАК также сообщает только об одном стрелке.

Задержанному назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Перед нападением он выложил в Telegram посты о своих планах. Сейчас его канал заблокирован, пишет "Новая газета".

12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Во всех школах Казани после трагедии отменили занятия второй смены, вход в учебные заведения ограничен. Всего в школе 175 находились 714 детей и около 70 сотрудников, включая 52 педагога, отмечает источник ТАСС. По данным государственной информационной системы электронного образования Татарстана, в школе обучаются 1049 человек и работают 57 педагогов.

Эвакуироваться из здания ученикам помогали бойцы ОМОН и пожарные. С верхних этажей дети спускались по приставным лестницам. Со школьниками работают психологи МЧС.

Задержанный стрелок заявлял, что у него дома заложена бомба. Некоторые СМИ писали, что в квартире, где живет мать Галявиева, был взрыв. Экстренные службы опровергли эту информацию. В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Советского района Казани РИА "Новости" сообщили, что жителей дома эвакуировали, но взрыва не было.

"Взрыва нет. Эвакуировали дом 10 по улице Туганлык, так как думали, что один из стрелков там, но пока ничего не подтвердилось. По номеру 112 пришло сообщение, что подозрительные люди забежали в дом. И поэтому эвакуировали людей, а в одной квартире люди закрылись. Другой информации пока нет", - рассказали в ЕДДС.

Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Производство будет вести центральный аппарат ведомства. СК также сообщает только об одном стрелке и не называет точное число погибших и пострадавших.

"По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. На данный момент известно о нескольких погибших в результате совершенного преступления, а также о раненых, которым оказывается медицинская помощь. Нападавший задержан, его личность установлена - это местный житель 2001 года рождения", - говорится в сообщении.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что в казанской школе не было охраны: вместо поста ЧОП там была только тревожная кнопка. Ранее СМИ сообщали об охраннике школы в числе погибших.