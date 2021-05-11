Казань, 11 мая 2021 года

Национальный антитеррористический комитет / ВКонтакте

В Детскую республиканскую клиническую больницу Казани после стрельбы в школе госпитализированы 18 детей, двое из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко после заседания оперативного штаба в больнице, передает "Интерфакс".

"В детской больнице находятся 18 пациентов, шесть детей в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые ранения, остальные поранились осколками стекла или при эвакуации из здания", - сказал Мурашко.

Согласно опубликованному СПИСКУ, из 21 пострадавшего 13 находятся в состоянии средней тяжести. 17 пострадавших - в возрасте от семи до 15 лет. Троим взрослым 19, 50 и 62 года.

В Казани уже приземлился спецборт МЧС России. "На борту самолета установлены оборудованные медицинские модули для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы", - сказали в МЧС.

В полете пациентов будут сопровождать медики отряда Центроспас МЧС России. Также в Казань доставлены специалисты ведомственного Центра экстренной психологической помощи.

Ранее стало известно, что число жертв стрельбы в Казани достигло девяти. Девятая погибшая - сотрудница школы.

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