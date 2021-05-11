ВСЕ ФОТО В Совбезе заявили о разработке американцами "смертельно опасных микроорганизмов", нацеленных на население России

www.scrf.gov.ru Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов

www.scrf.gov.ru В России обеспокоены биологическими исследованиями США и стран НАТО, в частности, работой в лабораториях, расположенных у ее границ

Lyoshanazarenko / DepositPhotos

В России обеспокоены биологическими исследованиями США и стран НАТО, в частности, работой в лабораториях, расположенных у ее границ, заявил в интервью РИА "Новости" первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

По его словам, смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть якобы по ошибке выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России.

Он заявил, что Соединенные Штаты в последние годы активизировали биологические исследования во многих странах, для каждой из которых разрабатываются индивидуальные планы работ, в первую очередь военного назначения. Он уточнил, что США осуществляют это "через жесткое навязывание" совместных программ, которые декларируются как миролюбивые.

В качестве примера Аверьянов привел "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения". Оно было учреждено лидерами G8 на саммите в канадском Кананаскисе в июне 2002 года. Срок действия этой инициативы первоначально был рассчитан на десять лет, было решено, что первоначально партнерство будет фокусироваться на разоруженческих программах в России. По состоянию на 2018 год в партнерство входило 27 стран.

В апреле секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что "в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США, чаще всего они появляются у границ России и Китая. По словам Патрушева, власти стран, где размещены такие объекты, не знают, что именно происходит на них, и "есть веские основания предполагать", что там разрабатывается биологическое оружие.

В 2018 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американцы в лаборатории имени Лугара в Грузии могли испытывать на людях высокотоксичный химический препарат, что привело к гибели 73 грузинских граждан. Военные ссылались на данные бывшего министра здравоохранения Грузии Игоря Гиоргадзе. Президент России Владимир Путин заявлял, что сообщения Гиоргадзе "вызывают тревогу", однако он не берется судить об их достоверности.

В 2019 году Николай Патрушев выражал озабоченность по поводу деятельности американских биологических лабораторий, в которых "проводятся исследования инфекционных заболеваний, и может создаваться биологическое оружие".

В апреле 2020 года МИД РФ выразил обеспокоенность по поводу работы "Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара", построенного США в Грузии, и выступил за посещение этого центра российскими экспертами при предоставлении им гарантий доступа во все лабораторные корпуса. В МИД Грузии отвергли обвинения в возможной двойной деятельности лаборатории и заявили, что готовы предоставить доступ российским экспертам только в составе международной группы.