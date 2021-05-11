Издание "Медуза"* потребовало признать незаконным решение Минюста о включении его в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующий иск подан в Замоскворецкий суд Москвы, пишет "Новая газета".

В исковом заявлении представители "Медузы" отметили, что присвоение такого статуса является дискриминацией.

"Медуза" в своей редакционной политике - независимое издание, рассказала газете юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова. Российская Федерация выходит за пределы своей юрисдикции, потому что по сути она обязывает иностранное юрлицо выполнить какие-то действия: например, вынуждает его создать юрлицо на территории России. Это нарушение права на свободу ассоциаций: никто не может принуждать к такому, это противоречит Конституции.

Буракова добавила, что раскрытие данных спонсоров, к чему "Медузу" теперь обязывает статус "иноагента, и раскрытие поступлений по счетам нарушает банковскую тайну.

В иске адвокаты также отразили и факты нарушения процедуры: Минюст не направил изданию никаких уведомлений, и "Медуза" узнала о новом статусе из СМИ.

Минюст объявил о включении "Медузы" в список СМИ - "иностранных агентов" 23 апреля. Причины этого решения не разглашались. В ответ на запрос "Медузы" Минюст сообщил, что издание признано "иностранным агентом" после того, как некий государственный орган сообщил об иностранном финансировании.

"Медуза" стала вторым крупным русскоязычным СМИ после "Радио Свобода", оказавшимся в списке иноагентов.