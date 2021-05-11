Трем активистам "Бессрочного протеста" назначили ограничение свободы по делу о "будке федерального значения"

Avocado jazz / t.me

Мировой судья судебного участка N369 Москвы назначила ограничение свободы активистам "Бессрочного протеста" Ольге Мисик, Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову по делу о вандализме у здания Генпрокуратуры. В СМИ оно известно как дело "будки федерального значения".

Студентка МГУ Ольга Мисик известна тем, что на акциях против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму в 2019 году зачитывала силовикам Конституцию РФ. Тогда ей было 17 лет. На заседание суда она пришла в судейском парике и черной мантии.

По делу о будке она получила два года ограничения свободы, Воробьевский и Башаримов - по одному году и девять месяцев, сообщил в своем Telegram-канале адвокат Дмитрий Захватов.

Мисик запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, Воробьевскому и Башаримову - с 23:00 до 5:00, добавляет "МБХ медиа". Им также запрещено выезжать за пределы Архангельска, Москвы и Воскресенска соответственно.

"Я не планирую соблюдать эти ограничения, они абсурдные и мешают мне учиться и жить", - заявила после оглашения приговора Мисик, которую цитирует Русская служба BBC.

После оглашения приговора фигурантам дела "Нового величия" активисты в ночь на 8 августа 2020 года прикрепили на будку проходной Генпрокуратуры некий оскорбительный плакат, прокладки, а также облили стену будки розовой краской. Защита настаивала, что никакого ущерба зданию не было, так как плакат охрана сняла сразу, а краска была легко смываемой, отмечает "ОВД-Инфо".

9 августа у Мисик, Воробьева и Башаримова прошли обыски, всех троих задержали. 10 августа суд назначил им качестве меры пресечения запрет определенных действий: выходить на улицу с 17:00 до 9:00 без письменного разрешения дознавателя, приближаться к зданиям органов власти на 10 метров, посещать публичные мероприятия и использовать средства связи. В конце ноября Мосгорсуд отменил постановление о продлении меры пресечения "по техническим причинам".

В марте 2021 года адвокаты от "ОВД-Инфо", защищающие фигурантов "дела будки", заявили, что обвинение сфальсифицировало доказательства. В смете на ремонт будки Генпрокуратуры после акции участников "Бессрочного протеста" стояла дата 8 августа, проставленная поверх другого числа. А в качестве источника для расчета стоимости работ указано письмо Минстроя, изданное в ноябре 2020 года. Из кадров осмотра здания, снятых на следующий день после акции, следует, что никаких малярных работ и иного ремонта стен не было, а краску смыли, скорее всего, обычной водой.