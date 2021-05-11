Госдума предложила запретить адвокатам вести аудио- и видеозапись на свиданиях в колониях и СИЗО

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который запрещает адвокатам брать на встречи с заключенными в колониях и СИЗО средства связи. Документ был зарегистрирован в базе данных нижней палаты парламента 5 мая.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса (свидания осужденных к лишению свободы). Согласно им, адвокаты и иные лица, которые имеют право на оказание юридической помощи, не смогут проносить на территорию исправительного учреждения "технические средства связи, а также технические средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись". Причина этого запрета в пояснительной записке к законопроекту не указана.

Юристы смогут брать с собой только копировальную технику и фотоаппараты "для снятия копий с материалов личного дела осужденного", но пользоваться ими можно будет в его отсутствие и в специально отведенном для этого помещении. Запрет на технические средства связи и ведение аудио- и видеозаписей для адвокатов должен распространяться в том числе на посещение воинских дисциплинарных частей, для чего предлагается дополнить соответствующую 158 статью УИК (свидания осужденных военнослужащих).

Один из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Анатолий Выборный в разговоре с "Коммерсантом" назвал целью поправок борьбу с так называемыми тюремными колл-центрами и мошенническими звонками из мест лишения свободы. По его словам, законопроект должен защитить в том числе и права самих заключенных, так как "любой гаджет может использоваться специалистами для прослушивания переговоров".

При этом управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин отмечает, что следователи могут пройти к арестованному или осужденному с мобильным телефоном или компьютером. Юрист отметил, что отсутствие такой возможности у адвокатов нарушит принципы равноправности и состязательности сторон, а само оно противоречит позиции Верховного суда РФ, согласно которой защитник имеет право проносить технику в колонию.

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Нвер Гаспарян заявил, что авторы инициативы не консультировались с палатой, хотя она напрямую касается юристов. По его словам, законопроект позволит скрыть нарушения закона, которые могут совершаться на территории исправительных учреждений. ФПА готовит негативный отзыв на инициативу. А адвокаты Мария Эйсмонт и Ирина Бирюкова считает, что поправки поставят под угрозу систему фиксации побоев заключенных: по их данным, фотофиксация адвокатом следов избиений на теле осужденного зачастую оказывается единственным шансом добиться справедливости.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому операторы сотовой связи обязаны по запросу Федеральной службы исполнения наказаний блокировать мобильные номера, которые используют на территории тюрем. В пояснительной записке авторы законопроекта указывали, что, несмотря на незаконность использования сотовой связи в местах лишения свободы, были зафиксированы случаи мошенничества и другие правонарушения, совершенные осужденными с помощью телефонов, включая давление на свидетелей и распространение наркотиков.

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что работу "колл-центров" обеспечивает руководство колоний и СИЗО, заставляя заключенных "работать" голодом и пытками. А пандемия и карантин в местах лишения свободы только усугубили ситуацию: если до карантина любым наблюдателям попасть в СИЗО и ИК было непросто, то карантин стал надежным заслоном вообще для всех, надзорные же и контролирующие органы и до пандемии не обращали на ситуацию особого внимания.