Юрий Парахин

Администрация г. Орла

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о халатности в отношении мэра Орла Юрия Парахина.

"Да, действительно, в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) по строительству дороги в Орловском районе. При составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц", - сообщил Юрий Парахин "Интерфаксу" во вторник.

Однако участок производства и объемы выполненных работ соответствуют актам. "Уверен, что следствие во всем разберется. Я буду информировать общественность о ситуации", - добавил мэр, комментируя ситуацию РИА "Новости".

Ранее СМИ сообщили, что дело возбудили после прокурорской проверки, - во время нее выяснилось, что Парахин вместо положенной по проекту дороги "построил дорогу к собственному дому" за бюджетные деньги. На момент, когда строилась дорога, Юрий Парахин занимал пост главы Орловского района, который он покинул ради кресла мэра, пишет "Комсомольская правда в Орле".

По информации помощника губернатора Орловской области Андрея Клычкова, разбирательства вокруг дороги идут уже больше года. Глава региона не комментирует уголовные дела и оставляет решение за следствием и судом.

Правоохранительные органы не дают комментарии об уголовном деле в отношении главы Орла.

Юрий Парахин вступил в должность мэра Орла в ноябре 2020 года.