СМИ сообщили о стрельбе и взрыве в казанской школе

Стоп-кадр видео Ничего хорошего / Youtube.com На месте работают полиция и экстренные службы, школа оцеплена

Max Zareckiy / twitter.com

Двое неизвестных с оружием вошли в казанскую гимназию N175 утром в понедельник и открыли стрельбу, сообщают Telegram-каналы 112 и Mash.

Телеканал "Татарстан 24" со ссылкой на очевидцев передает, что дети ради спасения прыгают из окон третьего этажа. По сообщениям родителей, которые находятся на связи со своими детьми, некоторые школьники прячутся под партами.

На месте работают полиция и экстренные службы, школа оцеплена. К зданию выехал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. ИА "Татар-информ" со ссылкой на источник пишет, что в гимназии работает ОМОН, детей закрыли в кабинетах.

Источник РИА "Новости" в экстренных службах сообщил, что в школе произошел взрыв. На место направлены более 20 бригад скорой, отметили в татарстанском минздраве.

По предварительным данным, стрельбу в учебном заведении устроил юноша 17 лет, его задержали. "Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни", - рассказал источник "Интерфакса" в администрации учебного заведения. Второй подросток, по информации 112, удерживает заложников на третьем этаже.

Источник РИА "Новости" в экстренных службах позже уточнил, что, по предварительным данным, погибли 9 человек. В их числе учительница, уборщица и охранник. На место выехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Республиканский Центр катастроф сообщает о госпитализации 12 детей и одного взрослого.

Baza сообщает о 9 погибших и 10 пострадавших. Канал также называет имя задержанного стрелка - это 19-летний Ильназ Галявиев. При задержании он заявил, что заложил бомбу по адресу своей прописки.

Галявиев окончил гимназию 175 четыре года назад, сейчас он учится в колледже на айтишника. По словам отца юноши, он был не религиозен, никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал.

Второго стрелка силовики заблокировали на четвертом этаже школы, пишет Life Shot. По данным СМИ, он удерживает 6-7 человек. Его личность пока не установлена.

После стрельбы в казанской школе меры безопасности усилены во всех учебных заведениях города.