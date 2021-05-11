Число жертв стрельбы в казанской школе выросло до девяти, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова. По словам президента республики, погибли 7 учеников восьмого класса: четверо мальчиков и три девочки, а также учительница и еще одна работница школы.

Как передает радиостанция "Говорит Москва", убитые учительницы - 26-летняя преподавательница английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя классная руководительница четвертого класса Венера Айзатова.

В детской клинической больнице находятся 18 пострадавших школьников с огнестрельными ранениями, переломами и ушибами. Двое взрослых находятся в 7-й больнице, один - в республиканской клинической больнице, все также с огнестрельными ранениями. По словам Минниханова, при необходимости доставят в Москву для лечения в федеральных медицинских центрах.

В Казань уже прибыл медицинский самолет Ил-76 МЧС России. Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Семьи погибших получат от властей по миллиону рублей, пострадавшие с тяжелыми ранениями и средней тяжести - 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени - 200 тысяч рублей. Life Shot опубликовал список пострадавших, согласно ему, 8 человек находятся в тяжелом состоянии. В перечне - дети от 7 до 14 лет, а также девушка 19 лет, 50-летняя женщина и 62-летний мужчина. Возраст еще трех пострадавших не указан.

Полный список пострадавших, как сообщает РИА "Новости", публиковало в своем Telegram-канале и Минпросвещения, но сейчас такого поста там нет.

В пресс-службе главы Татарстана РБК рассказали, что в числе пострадавших - 62-летний вахтер, который первым оказал сопротивление стрелку. "Он в тяжелом состоянии. Но меры он предпринял, насколько нам известно - закрыл дверь. Дверь стеклянная и большим препятствием это, к сожалению, не было. Это дало возможность другому сотруднику школы включить тревожную кнопку", - сообщили в пресс-службе.

После срабатывания сигнализации многие классы были заблокированы, но не все. По тревожному сигналу в школу выехали полиция и другие оперативные службы. "Сработали настолько оперативно, насколько смогли, воспрепятствовали, возможно, это позволило избежать еще более трагических событий", - сказали изданию.

Заместитель директора школы N175 Галина Ухванова, слова которой приводит мэрия Казани, сообщила, что ЧОП работал в гимназии три года назад. В прошлом и текущем учебных годах деньги с родителей на охрану не собирали. "В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад. В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме", - рассказала Ухванова.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова пояснила, что в школе установлена система контроля и управления доступа, которая блокирует двери. Вход без карточки невозможен. "Как только этот человек [стрелок] подошел и попытался войти - у него не было карточки, - соответственно, ему начали препятствовать. Все заблокировалось, и он открыл огонь, ранив человека, который там на охране стоял. Рядом с этим человеком всегда стоит второй, технический сотрудник, который успел на тревожную кнопку нажать <…> Это спасло огромное количество жизней", - рассказала Галимова ТАСС, отметив, что находившиеся на охране люди профессионально исполнили свои обязанности.

Власти ряда регионов России после трагедии в Казани усиливают меры безопасности в образовательных учреждениях. Об этом уже заявили в Приамурье, на юге России и в Сибири. Одной из мер является усиление пропускного режима и ограничение доступа в образовательные учреждения. В Волгоградской области усиление мер безопасности будет действовать вплоть до последних звонков и церемоний вручения аттестатов.

В Свердловской, Ярославской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, Воронеже и Севастополе проведут заседание антитеррористических комиссии и внеплановые проверки систем безопасности.

Утром 11 мая 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии N175. Изначально СМИ сообщали, что нападавших было двое, второй после задержания и второго впоследствии застрелили силовики. В МВД, НАК и Росгвардии утверждают, что стрелок действовал в одиночку. 26 апреля Галявиев был отчислен из колледжа за академические задолженности, а спустя два дня получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.