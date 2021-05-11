Президент России Владимир Путин после стрельбы в казанской школе поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия

DepositPhotos / alexfan32 Путин после стрельбы в Казани поручил ужесточить правила оборота огнестрельного оружия

Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин после стрельбы в казанской школе поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Отдельное поручение было дано [главе Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший", - сказал Песков журналистам.

Песков пояснил, что "иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее". "Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", - сказал представитель Кремля. Песков также заявил, что президент "желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения" и глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка.

В профильном комитете Совета Федерации по обороне и безопасности также заявили о том, что намерены в ближайшее время обсудить вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. Об этом сообщил первый зампред комитета Владимир Кожин.

Госдума в начале пленарного заседания почтила минутой молчания память погибших в ходе нападения и стрельбы в школе в Казани. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также обратился к депутатам, которые представляют регион, с просьбой оказать всю необходимую помощь гражданам Татарстана. "Попросим наших коллег, независимо от политической фракции, избранных от республики Татарстан, от имени Государственной думы выразить слова соболезнования родным, близким погибших и пострадавших, но и оказать возможную помощь тем, кто в ней нуждается. Правильно было бы это сделать безотлагательно", - подчеркнул Володин.

Первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина заявила, что в России нужно запретить упоминать в СМИ имена стрелков. По ее словам, подростки, которые готовят подобные преступления, намерены таким образом прославиться, заявить о себе и записать свое имя в историю.

"И мы видим в буквальном смысле сегодня информационную эпидемию в молодежной среде подражания школьным стрелкам. Поэтому, с нашей точки зрения, действенной профилактикой вовлечения подростков в эту субкультуру будет запрет на упоминание имен школьных стрелков в средствах массовой информации", - заявила Сутормина.

По ее словам, в ближайшее время инициатива будет направлена в профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. О своего рода "подражаниях" стрелкам со стороны пользователей соцсетей говорил в свое время и президент РФ Владимир Путин, комментируя историю "керченского стрелка" Владислава Рослякова.

Утром 11 мая в школе N 175 в Казани злоумышленник открыл стрельбу из автоматического оружия. Позднее его задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, на которого официально было зарегистрировано оружие. По последним официальным данным НАК, жертвами стрельбы стали 11 человек, в том числе девять детей, 16 учащихся и сотрудников учебного заведения получили ранения.

Изначально сообщалось, что стрелков было двое. Одного из них задержали, второй был якобы убит при штурме. Официального подтверждения информации о втором нападавшем нет. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Занятия во всех школах республики в этот день будут отменены.

При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в школе не было охраны, вместо которой была установлена тревожная кнопка Росгвардии. "Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - написал он в своем Telegram-канале. Он уточнил, что разрешение на хранение гладкоствольного ружья Hatsan escort PS было выдано Ильназу Галявиеву лишь 28 апреля.